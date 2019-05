05:50 Uhr

Wie Landsberg am besten aufblühen kann

Es geht um Mähintervalle, das Aussehen von Kreisverkehren und Vorschriften für private Gärten. Ein Antrag der Partei „Landsberger Mitte“ führt zu einer großen Debatte im Bauausschuss.

Von Gerald Modlinger

Wann blüht es denn nach all den angekündigten und angelegten Blühflächen endlich? Die Natur braucht noch etwas – vor allem da, wo erst gesät wurde. Die politische Diskussion über Blühflächen und Artenschutz geht derweil munter weiter – am Mittwochabend auch im Bauausschuss des Landsberger Stadtrats. Mario Düchs, in der Stadtverwaltung für das Stadtgrün zuständig, und der Biologe Dr. Andreas Fleischmann sorgten für eine entsprechende Gesprächsgrundlage.

Anlass für deren Berichte war ein Antrag der „Landsberger Mitte“ vom Oktober, die Stadt möge mehr Blühflächen anlegen. Über diesen Antrag wurde gar nicht mehr abgestimmt. Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Schulmeister räumte am Ende sogar ein, dass ihm bei der Antragstellung „gar nicht bewusst war, was schon alles gemacht wird, und dass Sie in Zukunft noch mehr machen wollen“. Die Stadt müsse aber darüber noch mehr informieren, meinte Schulmeister.

Das Anpflanzen von neuen Blühflächen kommt selten vor

Neue Blühflächen anzulegen, stand bislang jedoch nicht auf dem Arbeitsprogramm des städtischen Bauhofs. Für die Aussaat von Wildblumen müsste der Boden gelockert, abgeschält oder gefräst werden, was die Wurzeln der Bäume verletzen würde, warnte Düchs. Stattdessen werde versucht, das Aufkommen von Wildblumen durch selteneres Mähen zu fördern. Ausgesuchte Wiesen würden nur noch ein- bis zweimal im Jahr gemäht, entlang von Straßen werde statt bislang bis zu achtmal nur noch zwei- bis viermal im Jahr gemäht – und dann auch nicht beide Seiten auf einmal.

Außerdem werden einige Flächen, die früher gemulcht wurden, „ausgehagert“. Das bedeutet, der Grasschnitt wird abgefahren, damit der Boden nährstoffärmer wird. Denn je weniger Nährstoffe vorhanden sind, desto größer ist die Pflanzenvielfalt. Neue Pflanzflächen würden zudem seit mehreren Jahren vorrangig mit insektenfreundlichen Gehölzen, Stauden und Blumen angelegt. Bei Nachsaaten am Straßenbegleitgrün verwende der Bauhof Rasen-Kräuter-Mischungen, so Düchs weiter.

Die Landsberger Böden bringen einen Vorteil mit sich

Und durch die Schotterböden profitiere man in Landsberg eh von der bereits vorhandenen Blühpflanzenvielfalt. Der kiesige Untergrund sei „ein riesiger Standortvorteil“, ergänzte der Biologe Dr. Andreas Fleischmann. Werde darauf verzichtet, Humus aufzutragen, entstünden innerhalb von zwei Jahren die „schönsten Blumenwiesen“. Fleischmann machte klar, dass das nicht nur für die Insekten gut sei: „Die Schulkinder haben früher gesagt, jetzt machen die schon wieder die schönen Blumen kaputt, wenn der Bauhof gemäht hat.“ Blumenwiesen seien somit auch „Lebensraum für alle Landsberger Bürger“.

Fleischmann räumte auch mit der weitverbreiteten Befürchtung auf, dass sich im hohen Gras mehr Zecken aufhielten als in kurz geschorenem Rasen, wonach Berthold Lesch (CSU) fragte. „Den Zecken ist es egal, ob das Gras drei Millimeter oder 30 Zentimeter lang ist, das Vorhandensein der Zecken hängt mit der Zahl der Menschen und Tiere zusammen.“ Lesch fragte auch, ob die heutigen Blühpflanzen die in der Klimawandelstudie vorhergesagten längeren Trockenzeiten aushalten. Auch diese Sorge teilte Fleischmann nicht: „Diese Pflanzen kommen seit der letzten Eiszeit vor und sind bestens angepasst.“

Die Kreisverkehr spielen eine große Rolle

Zur Sprache kamen in der Sitzung auch die von manchen Bürgern im Hinblick auf die Optik kritisierten Kreisverkehre in der Stadt. Zwar berichtete Düchs auch, dass die Kreisel in der Münchener, Siegfried-Meister-/Emmy-Noether-Straße und an der Justus-von-Liebig-Straße mit Stauden und Blütengehölzen „nachverdichtet“ werden, sodass es dort von März bis Oktober blühen soll. Die Wirklichkeit bietet momentan zumindest am Waldorf-Kreisel ein anderes Bild: eher zaghafter Bewuchs auf dem Kies, dazu einige grün-bräunliche Buchse und zurückgeschnittene Sommerflieder. Blüten kann man dort momentan an zwei Händen abzählen.

Dieses Bild kritisierte auch ein Geschäftsmann aus der Münchener Straße in einem Brief ans LT: „Wenige Meter hinter dem Ortseingangsschild präsentiert sich dieser Kreisverkehr einer Stadt wie Landsberg unwürdig.“ Die Händler und Gewerbetreibenden gäben sich dagegen ein paar Meter weiter viel Mühe, ihre Objekte sauber und einladend zu präsentieren. Der Unternehmer blickt aber mit Hoffnung in die nähere Zukunft: „Ich kann mir gut vorstellen, dass die Stadt Landsberg ihren vielen Gästen zum bevorstehenden Ruethenfest diesen Anblick ersparen möchte und hoffe, dass diese Zeilen als Aufforderung zur Gestaltung verstanden werden.“

Was ist mit den privaten Steinwüsten?

Andererseits machte Stadtrat Franz Daschner (UBV) Defizite weniger im öffentlichen Raum als vielmehr „in den Gartenanlagen der Neubauten“ aus. Zur Straße hin würden die Grundstücke mit Gabionen oder schwarzen Steinwänden abgeschirmt, dahinter fände sich oft nur ein Buchsstrauch. „Haben wir irgendwelche Möglichkeiten, Maßnahmen zu ergreifen, dass solche Sünden nicht mehr sein dürfen?“ „Das wird schwierig“, antwortete Ernst Müller vom Ordnungsamt. Aber zumindest ein Appell wäre nötig, meinte Daschner daraufhin.

