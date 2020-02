vor 27 Min.

Wie Liedtexte zu Farben werden

Tomoko Takahashi und Martin Stegner gestalten das erste der Landsberger Rathauskonzerte im neuen Jahr

Frau Takahashi, Herr Stegner, Ihr Programm enthält Werke von Benjamin Britten, Gustav Mahler, Astor Piazzolla und George Gershwin. Was fasziniert Sie an diesen Stücken?

Tomoko Takahashi: Britten holt magische Effekte aus dem Klavier heraus. Für die Mahler-Lieder muss ein Klavier die Größe des Orchesters haben – eine Herausforderung. Tango von Piazzolla und „Rag Time“ von Gershwin zu spielen, ist ein Genuss.

Martin Stegner: Es sind alles Werke, die – obwohl Bearbeitungen – einzigartig sind: Gershwin vereint in den drei kurzen Sätzen die damalige amerikanische Popularmusik in ein klassisches Gewand, Piazzolla hat sich mit diesem Stück in der „klassischen“ Welt etabliert, Mahler ist eine doppelte Herausforderung: Zunächst muss man sich vom orchestralen Gesamtbild der Rückertlieder trennen, eine kammermusikalische Liedatmosphäre erzeugen und dann versuchen, den Text in Artikulation und Farben zu übersetzen. Brittens „Lachrymae“ ist ein Solitär in der Bratschenliteratur – meiner Meinung nach das beste kammermusikalische Werk, das je für dieses Instrument geschrieben wurde.

Was muss ein Stück haben, damit Sie mit viel Freude daran arbeiten?

Stegner: Ich muss mich damit identifizieren und hineinleben können.

Takahashi: Wenn die Werke mich ergreifen und faszinieren, ist es viel Freude. Zum Glück ist das bei den meisten Werken der Fall.

Frau Takahashi, zu welchen Teilen ist Klavierspielen eine intellektuelle, emotionale und sportliche Leistung?

Takahashi: Intellektuelle 40 Prozent, emotionale 40 Prozent und sportliche 20 Prozent.

Herr Stegner, Sie haben Geige gespielt und sind zur Bratsche gewechselt, was ist das Besondere an der Bratsche?

Stegner: Ich bin sehr spät zur Bratsche gewechselt – mit 22 Jahren. Mein Vater war Bratschist, und ich wollte früher nie Bratsche spielen. Es ist eine sehr späte Liebe, sie hat angefangen, als ich in einem Jugendorchester ein nur mäßig gespieltes Bratschensolo hörte und mich fragte, weshalb das so schlecht klingen muss: Ich schnappte mir eine Bratsche, um es auszuprobieren und es eröffnete sich eine neue Klang- und Ausdruckswelt für mich. Das besagte Solo war doch realisierbar, und da ich zur gleichen Zeit Bachs „Chaconne“ studierte, stellte ich fest, dass das auf der Bratsche viel schöner klingt. Mein Vater wollte mich fast erschlagen, als ich ihm mitteilte, von nun an Bratsche zu studieren – schließlich wollte er, dass ich es mal besser habe als er.

Sie beide arbeiten neben Ihrer Konzerttätigkeit als Dozenten. (Martin Stegner an der Yale University und der Musikhochschule Hanns Eisler, Tomoko Takahashi ebenfalls an der Musikhochschule Hanns Eisler und der Universität der Künste Berlin). Finden Ihre Studenten Sie streng?

Takahashi: Ich schätze, meine Studenten finden mich nicht streng, aber unnachgiebig.

Stegner: Eine musikalische Ausbildung zum Profimusiker ist hart. Je schönere Töne, desto mehr Arbeit steckt dahinter und gerade auf einem Streichinstrument ist es ein langer Weg. Dazu bedarf es eines gewissen Maßes an Unerbittlichkeit. Ich musste als Kind beim Üben und im Unterricht viel heulen. Ich finde, das muss nicht sein, man kann andere Wege zum Ziel finden. Das ist die Herausforderung beim Unterrichten: Den Schüler zu verstehen, Probleme zu erkennen und dem Schüler dabei zu helfen, eine Lösung zu finden. Wenn ein Lehrer auf einer gewissen Art nicht „streng“ ist, dann handelt er verantwortungslos.

Träumen Sie Musik?

Stegner: In mir läuft irgendwie ständig Musik, aber ich fürchte, das ist eher ein Fall für einen Therapeuten.

Takahashi: Träumen klingt für mich zu distanziert. Dafür ist Musik zu sehr in mir drin. Andererseits bin ich beim Musizieren oft glücklich wie in einem schönen Traum. (lt)

in Landsberg mit Martin Stegner und Tomoko Tahahashi am Freitag, 7. Februar, ab 20 Uhr, Werkeinführung um 19.30 Uhr. Tickets für die Veranstaltung gibt es im Theaterbüro, beim Reisebüro Vivell und online.