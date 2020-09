vor 34 Min.

Wie Luthers Leben in Tönen erlebbar wird

Johannes Quack spielt in aufwendiger Registrierung Enjott Schneiders Sinfonie

Johannes Skudlik, künstlerischer Leiter des Landsberger Orgelsommers, begleitet, so er nicht eigene Konzertverpflichtungen hat, jede der Samstagsmatineen in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt persönlich, hält sich dabei aber meist im Hintergrund. Dass er jetzt eine Ausnahme gemacht hat, lag an einem ganz besonderen Konzertbesucher: Enjott Schneider, der Komponist des Hauptwerks an diesem Vormittag, war nach Landsberg gekommen – als ursprünglich letzter Station einer über ganz Deutschland verteilten Konzertreihe, in der anlässlich seines 70. Geburtstags alle Orgelsinfonien des Jubilars erklingen sollten.

Wie Johannes Skudlik erläuterte, konnten coronabedingt jedoch nur drei von geplant 16 Konzerten realisiert werden: im Kölner Dom, in der Thomaskirche Leipzig sowie jetzt in Mariä Himmelfahrt. Auf dem Programm stand die Orgelsinfonie Nr. 16 „Martin Luther“ mit Johannes Quack, dem Widmungsträger des Werks, am Spieltisch. Den Auftakt machte der Kölner Organist aber mit Johann Sebastian Bach und dessen Transkription eines Vivaldi-Concertos für Orgel. In zügigem Tempo stieg er in das in aufgelösten Akkorden Fahrt aufnehmende Allegro ein, gestaltete die folgenden Tonarabesken perlend und mit ebenso leichter Hand wie gleich darauf „prankend“ die mächtigen Akkorde des nur wenige Takte umfassenden Grave. Strahlend, in klassischer Barock-Registrierung erklang dann die Fuge mit Einführung und – gut durchhörbar – Verarbeitung des Themas in den verschiedenen Stimmen. Starke rhythmische Akzente setzte das klanglich gedeckte Lago e spiccato. Abgerundet wurde die gezielt mit Gegensätzen spielende Komposition durch ein bewegtes Allegro, in dessen feierlichen Passagen Johannes Quark noch einmal die ganze Klangschönheit der Landsberger Orgel entfaltete.

Eine Verschränkung unterschiedlicher Zeitebenen brachte dann Enjott Schneiders Orgelsinfonie „Martin Luther“. Im Rückgriff über fünf Jahrhunderte hinweg nähert sich der Komponist in heutiger Tonsprache der so weit über ihre Lebensspanne hinaus wirkenden Gestalt des Reformators. „Wir glauben all an einen Gott“ zitiert Schneider im ersten Satz einen Luther-Choral und schafft mit Anklängen an die Gregorianik zeitliche Vernetzung und eine indirekte Charakterisierung des Augustinermönchs.

Eingangs nur wenige von Johannes Quack zartgesetzte Töne signalisierten Luthers Schwanken zwischen Zweifel und Zuversicht, dementgegen allerdings: das energische Klopfen als Zeichen für den Anschlag der 95 Thesen an die Wittenberger Kirchentüre. Über wechselnde Klangfarben und die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Stimmungsbilder erschloss Quack den Zuhörern den Zugang zum Inneren Luthers und gestaltete so eine Art musikalisches Psychogramm.

Dumpfes Grübeln, Verzagtheit, aber auch männliche Kraft und Entschlossenheit traten unter der Hand des Organisten hervor, durchkreuzten und jagten einander zuweilen durch das Kirchenschiff. Ähnlich wurden in Anlehnung an die bekannten Luther-Choräle „Mitten im Leben wir sind/mit dem Tod umfangen“ und ein „Feste Burg“ auch im Mittel- und Schlusssatz besonders hervorstechende Persönlichkeitsaspekte beleuchtet. Stoßweise gespielte Akkorde durchbrochen von dumpfen Glockenschlägen verwiesen auf den Tod in allen Dingen – eine zeittypische Sicht, die Luther teilte; ebenso wie die damit einhergehenden Ängste seiner Mitmenschen, die Johannes Quack in chaotisch kreisenden und wild aufsteigenden und abfallenden Bewegungen und aufwendiger Registrierung zum Ausdruck brachte.

Unbestreitbar ein Höhepunkt des diesjährigen Orgelsommers, das Publikum war tief beeindruckt und Enjott Schneider sichtlich zufrieden. (ink)

Das Abschlusskonzert im diesjährigen Orgelsommer spielt am Samstag, 12. September, ab 11.15 Uhr Axel Flierl aus Dillingen.

