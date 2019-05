20:01 Uhr

Wie Markus Amtmann aus Kinsau einen Mord verhinderte

Der Kinsauer Markus Amtmann und die Kauferinger Maximilian Benedikt und Lucas Schmidt haben Mut bewiesen. Jetzt wurden die Lebensretter vom Ministerpräsidenten ausgezeichnet.

Von Manuela Schmid

Dramatische Szenen spielten sich im August 2016 in Markus Amtmanns fränkischer Heimat ab: Ein psychisch kranker Mann stach mehrmals auf seine eigene Mutter ein. Wären der Kinsauer Gemeinderat und dessen Mutter Karin Amtmann damals nicht dazwischen gegangen, wäre das Opfer heute wohl nicht mehr am Leben. Rund ein Dutzend Messerstiche im Oberkörper und eine stark blutende Platzwunde am Kopf erlitt die Nachbarin der Mutter, die mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Würzburg geflogen worden ist. Für ihren beherzten Einsatz wurde den beiden jetzt vom Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder die Christophorus-Medaille verliehen.

Die Geschehnisse von damals gehen dem 45-Jährigen, der auch Chef des CSU-Ortsverbands Apfeldorf-Kinsau ist, bis heute nicht aus dem Kopf. Was an jenem Augusttag geschah, erinnert an einen blutrünstigen Film aus dem Fernsehen. Und das Ganze spielte sich in dem beschaulichen 100-Seelen-Dorf Thierberg, einem Ortsteil der mittelfränkischen Kleinstadt Scheinfeld ab.

Plötzlich hören sie Hilferufe

Amtmann war mit seiner Familie gerade zu Besuch bei seinen Eltern. Er saß mit seiner Mutter und Ehefrau Nicole auf der Terrasse, als sie plötzlich hinter der Hecke des Nachbargrundstücks leise Hilferufe und ein Stöhnen vernahmen. Es war die Nachbarin, die sich im Garten stark verletzt bemerkbar machte. Markus Amtmann rannte sofort zum Zaun und sah, wie ein Mann mit einem Messer über der Frau gebeugt war und sich gerade aufrichtete. Wie sich später herausstellte, war es der psychisch kranke Sohn der Nachbarin. Amtmann bewaffnete sich mit einer Gartenharke. Seine Mutter (67) nahm den Weg übers Gartentor, ging auf den Täter zu und redete auf ihn ein. So gelang es den beiden, den Sohn in die Flucht zu schlagen. Die beiden Kinder des Kinsauers wurden von seiner Frau in Sicherheit gebracht, als klar wurde, dass gerade etwas ganz Furchtbares geschieht.

Die schlimmen Bilder bringt er nicht mehr aus dem Kopf

Die Nachbarin war nach der Attacke schwer verletzt. „Der ganze Oberkörper war voll Blut, es war der Wahnsinn. Wir haben die Platzwunde gleich vor Ort behandelt, da sie so stark blutete“, erzählt der 45-Jährige. Nach etwa zehn Minuten traf der Rettungswagen ein, den die beiden zuvor noch angefordert hatten. „Die Frau musste erst eine Stunde lang im Rettungswagen stabilisiert werden, bevor sie mit dem Hubschrauber fortgeflogen werden konnte“, sagt Amtmann, der als Oberstleutnant im Fliegerhorst Kaufbeuren die Ausbildungsunterstützungsgruppe II leitet und seit 2006 mit seiner Familie in Kinsau lebt. Heute gehe es der Frau gesundheitlich wieder gut. Das Haus, in dem sich das Drama abspielte, gehörte einmal der Familie Amtmann. Markus Amtmann wohnte dort bis zu seinem zwölften Lebensjahr. Seine Eltern leben heute in dem Haus nebenan.

Der Täter wurde in eine geschlossene Einrichtung gebracht

Der Täter konnte zwar fliehen, wurde aber etwa eine halbe Stunde nach dem versuchten Totschlag von der Polizei in Scheinfeld aufgegriffen. Der Mann sei bereits seit seiner Kindheit psychisch auffällig gewesen, so Amtmann. Er sei lange Zeit in stationärer Behandlung gewesen, bis seine Mutter – das spätere Opfer – ihn dann vor der Tat zu sich ins Haus genommen hatte. Zwischenzeitlich habe es aber immer wieder Probleme gegeben. Im Jahr 2017 wurde der Täter verurteilt und in eine geschlossene Einrichtung überführt. Persönlich bedankt hat sich die Gerettete bei Markus Amtmann nicht – sie hätte wohl ihren Sohn trotz des Angriffs auf sie gerne weiter bei sich gehabt, vermutet er. Dank bekamen die Lebensretter aber von den anderen beiden Kindern der Frau, die froh sind, dass ihrer Mutter noch am Leben ist.

Ohne zu zögern sprangen sie ins Wasser

Ausgezeichnet wurden bei dem Festakt in München auch zwei Kauferinger. Maximilian Benedikt und Lucas Schmidt bemerkten im Sommer 2017, dass im Lech bei Kaufering ein damals 22-jähriger Asylbewerber abgetrieben wurde und mehrmals unterging. Sofort sprangen sie ins Wasser und konnten ihn ans Ufer ziehen. Damit haben sie ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Der Afrikaner ging in der Nähe des Freibads baden – obwohl er nicht schwimmen konnte. Durch die starke Strömung wurde der Mann im Lech abgetrieben. Er hatte wohl die Wassertiefe und die Strömung nach den Regenfällen unterschätzt, so die Polizei damals.

