Wie St. Ottilien in Corona-Zeiten Kontakt in die Welt hält

Plus Das Leben hat sich für die Benediktinermönche im Klosterdorf seit Beginn der Corona-Krise stark verändert. Aber dank Webcam, Blog und Homepage können Gläubige nach wie vor an den Ottilianer Gottesdiensten teilnehmen.

Dass Gläubige nicht mehr zur gewohnten Sonntagsmesse kommen dürfen, ist gewöhnungsbedürftig, aber einfach umzusetzen. Etwas schwieriger ist es, in der großen Klostergemeinschaft die Regeln im Umgang miteinander einzuhalten. Das Leben im Kloster St. Ottilien hat sich in Corona-Zeiten für die Benediktinermönche stark verändert.

„In das dunkle, leere Kirchenschiff einzuziehen, ist schon sehr ungewohnt“, berichtet Bruder Elias König. Wo gerade sonntags im Vergleich zu den Mönchen ein Mehrfaches an Kirchenbesuchern gedrängt in den Kirchenbänken stehen, herrscht seit Wochen leere Stille. Die Kirchentüren sind ausgerechnet zu den Gottesdienstzeiten versperrt. Zwar müssen die Mönche anders als normale Katholiken auf keine der regelmäßigen Messen und Gebetszeiten verzichten, aber eigenartig sei es trotzdem. Ihren missionarischen Auftrag erfüllen die Benediktiner in diesen Tagen anders. „Wir werden dem durch das Internet und die neuen Medien gerecht“, sagt Bruder Simon Brockmann. Wobei das für die weltoffenen Mönche aus St. Ottilien nicht unbedingt neu ist. Denn schon seit Jahren kann man jedes Morgengebet (Laudes), Mittagshore oder Abendgebet (Komplet) aus dem Klosterdorf in der ganzen Welt online mithören, -beten und -singen.

In der Klosterkirche wurde eine Webcam installiert

„Neu hingegen ist, dass wir über dem Chorgestühl mit Blick auf Ambo und Altar eine Webcam installiert haben und man jetzt auch alles sehen kann“, erklärt Bruder Markus Weiß, der sich zusammen mit Bruder Elias um IT und Website des Klosters kümmert. Mit den Worten „und Gott segne auch sie zu Hause“ nehmen die Mönche die Christen in den Gottesdienst herein. „Es ist uns wichtig, mit dem Livestream mit den Menschen in Verbindung zu bleiben“, stellt Erzabt Wolfgang Öxler fest, der zusätzlich jeden Tag einen Impuls für die Homepage schreibt – und darauf viele Rückmeldungen erhält. „Die Zugriffszahlen sind dreistellig und steigen täglich“, freut sich Buder Markus, „sogar Klosterschwestern aus Wien sind täglich dank ihres Beamers live dabei.“

Der Speisesaal ist voller als sonst

„Es ist eine sehr achtsame Stimmung hier im Kloster, trotz mehr Abstand spüre ich mehr Lebendigkeit“, berichtet Wolfgang Öxler. Der Erzabt führt dies darauf zurück, dass die Mönche viel mehr Zeit füreinander haben, weil viele Aufgaben, denen die Benediktiner im normalen Leben nachgehen, brach liegen. Schule, Klosterladen, Exerzitienhaus, Gasthaus, das Missions- und das Nähmaschinenmuseum sind geschlossen. Immerhin der Hofladen ist noch wie immer geöffnet. Die Kommunikation sei lebendiger, weil viele Dinge täglich neu abzustimmen sind. Auch die Bettler müssen sich umstellen, denn statt einer warmen Mahlzeit können sie nur mit einem Lunchpaket versorgt werden.

Im Tagesheim ist es still

Aber viele soziale Aspekte fehlen. „Mir fehlen die Kinder und die Leute“, gibt Bruder Thomas Brüch unumwunden zu. Denn mit der Schließung von Schule und Klosterladen sind zwei große Aufgaben des Benediktiners auf einmal weggefallen. Vormittags berät er gewöhnlich die Kunden im Klosterladen und nachmittags findet man ihn meist inmitten einer wuselnden Kinderschar. Als Erzieher einer 9. Klasse im Tagesheim des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums ist Bruder Thomas ein gefragter Fußballer und Hausaufgabenberater in der Studierzeit. Was fängt er an mit der vielen Freizeit? „Bei uns gibt es immer etwas zu tun“, sagt der Mönch. So hilft er in der Spülküche aus oder beteiligt sich an gemeinsamen Putzaktionen, die in Zeiten erhöhter Hygieneansprüche intensiviert wurden. „Nicht zuletzt unsere feste Struktur der Gebetszeiten sorgt dafür, dass uns nicht langweilig wird“, so Bruder Thomas.

Weil auch viele auswärtige Tätigkeiten seiner fast 90 Mitbrüder weggefallen sind, ist es im Kloster deutlich voller. Im Refektorium (Speisesaal) sitzen wegen der aufgelockerten Sitzordnung trotzdem nur drei statt sechs Mönche pro Tisch. Und gesprochen wird während des Essens sowieso nur an besonderen Festtagen. „Wir haben den ungemeinen Vorteil, dass wir in einer großen Gemeinschaft leben und im gebührenden Abstand auch Kontakte pflegen dürfen“, so der Benediktiner.