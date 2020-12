vor 16 Min.

Wie Tiere im Landkreis Landsberg an Weihnachten beschenkt werden

Plus Nicht nur Kinder werden an Weihnachten beschenkt. Die Tierhandlungen im Landkreis Landsberg haben etliche Produkte für Hund & Katz im Sortiment. Wie das ankommt.

Von Julia Greif

Verschwindet ein Rentier zwischen den Zähnen des Familienhundes, kann das auch ein Grund zur Freude sein. Dann nämlich, wenn das Rentier ein Latexspielzeug für Hunde ist. Gerade online lassen sich so einige skurrile Weihnachtsartikel für Hund, Katze und Co. finden. Wie halten es verschiedene Händler für Tierbedarf in der Region damit? Und was kaufen Herrchen und Frauchen gern in der Adventszeit für ihre Vierbeiner?

Wenn Janina Seidl und ihr Bonito an der B17 bei Hohenwart ausreiten, ziehen sie derzeit des Öfteren Blicke auf sich. Denn der Schimmel der Kinsauerin trägt eine rote Nikolausmütze, mit zwei Löchern für die Pferdeohren. „Es ist einfach lustig, wenn beim Gehen die Zipfelmütze hin- und herwackelt“, sagt sie. Dem Pferd gefalle es auch, denn es ziehe immer gleich den Kopf herunter, wenn sie mit der Nikolausmütze ankomme. „Die ist ja weich und warm, und das mag er“, sagt die 23-Jährige. Neben der Mütze zieht Seidl Bonito seit fünf Jahren eine rote Satteldecke mit weißem Wuschelrand und Schneeflöckchen an. Auf der Wunschliste für die Zukunft steht eine Rentiermütze. Nur die Weihnachtsleckerli mit Apfel-Zimt-Geschmack in Sternform sind in einem normalen Braunton gehalten.

Das Spielzeug sieht aus wie ein Nikolaus

So schlicht ist es nicht immer. In der Fressnapf-Filiale in Landsberg gibt es zum Beispiel Leckerli in weihnachtlicher Verpackung. Die Leckerli selbst können sich in weihnachtlichem Weiß, Rot und Grün in Schale werfen, weiß Mitarbeiterin Lisa Pröbsting. Daneben können Hunde mit einem Spielzeug herumtoben, das aussieht wie ein Nikolaus. Katzen freuen sich über Schmusekissen mit Tannenbäumchen oder Rentiere, berichtet sie. Neu in diesem Jahr seien Pullover für Hunde, zum Beispiel mit Tannenbaummuster.

Erst in der Woche vor Weihnachten gehe das Weihnachtsgeschäft eigentlich richtig los, sagt Lisa Pröbsting. Davor hatte das Geschäft Adventskalender im Programm. Für Hunde, Katzen und Nagetiere verstecken sich dabei verschiedene Leckerli, manchmal auch ein kleines Spielzeug hinter den 24 Türchen, berichtet Lisa Pröbsting. Etwas wirklich Skurriles haben sie aber nicht im Sortiment.

Edelgard Dörres Hündin Pearl kuschelt sich unter eine Weihnachtsmütze. Bild: Edelgard Dörre

Einen Adventskalender hat zum Beispiel Hundebesitzerin Edelgard Dörre aus Landsberg für ihren Hund Pearl, einen rumänischen Straßenmix, gekauft. Hinter den 24 Türchen versteckt sich Tierfutter ihrer Wahl. Das sollte naturbelassen sein, denn Pearl ist wählerisch und muss aufpassen, was sie zu sich nimmt. An Heiligabend gönnt Edelgard Dörre ihrer Pearl, die seit zweieinhalb Jahren bei ihr lebt, schon mal einen Serranoschinkenknochen. Das schönste Geschenk für Pearl: Bei einem Spaziergang mit Edelgard Dörres bester Freundin und deren Hund im Landsberger Umland möchte die Kosmetikerin Pearl kleine Höhepunkte bieten.

Kleine Hunde würde Edelgard Dörre vor Kälte schützen

Von Tierfutter in weihnachtlichen Farben hält Edelgard Dörre hingegen nichts, denn künstlich eingefärbte Artikel seien Chemie pur. Und sie ergänzt: „Die kosten zwei Euro mehr und schmecken auch nicht anders.“ Außerdem habe der Hund auch optisch nichts von der weihnachtlichen Farbschlacht: Weil Hunde nur zwei Arten von Zapfen auf der Netzhaut haben, sehen sie rot als grau, und grün erkennen sie nicht. Und Weihnachtspullis? Die seien nichts für Pearl mit ihrem Winterfell, sagt ihr Frauchen. Anders sehe es bei kleinen Hunden aus, die mit ihrem Bauch im Schnee herumlaufen, oder Dalmatinern. Die frören leicht, weil sie keine Unterwolle haben, so Edelgard Dörre. „Es ist absolut wichtig, dass die Hunde geschützt sind, aber kein Chichi.“ Auch Schühchen seien deshalb zu empfehlen, weil Hunde teilweise offene Pfoten von dem gestreuten Salz auf Gehwegen hätten. Ein weihnachtliches Foto hat Dörre im Lockdown aber gemacht: Pearl kuschelt sich darauf mit einer Nikolausmütze in eine orangene Decke.

„Wir haben immer Weihnachten“, sagt Simon Buchner. Er betreibt mit Alice Tiburtius den Fress-Express in Dießen. Sie liefern auch Artikel für Hund und Katze im Raum Landsberg aus. Aber weihnachtliches Design? „Das ist alles reichlich albern“, findet Simon Buchner. Die Optik sei für die Hundebesitzer wichtig, nicht für den Hund. Die Tiere freuten sich über ein kleines Geschenk, das sie unter den Baum gelegt bekommen, zum Beispiel individuell abgestimmte Leckerli oder Kauartikel. Solche legen die beiden auch Kunden als Weihnachtsgeschenk bei.

