Wie aus Grünanlagen bunte Wiesen werden

Margeriten, Gänseblümchen & Co.: Die Stadt Landsberg verfolgt ein grünes Konzept. Doch manchmal gibt es auch Kritik

Von Gerald Modlinger

Kaum hatte die Mähsaison auf den städtischen Grünflächen und Parkanlagen begonnen, ging die erste Beschwerde bei Mario Düchs ein. Er ist der Verantwortliche für das Stadtgrün in Landsberg. In Ellighofen surrten auf einem rund 40 Quadratmeter großen Grünstreifen in der Fuchsbergstraße die Mähgeräte und schnitten nicht nur das Gras dort ab, sondern auch Gänseblümchen, Günsel und andere typische Blühpflanzen, wie sie auf Schotterrasenflächen vorkommen. Und das im Jahr der Biene. Passen da etwa politischer Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammen?

Die Experten haben ein Konzept erarbeitet

Tatsächlich erinnert der Beschwerdebrief von Hans Streicher aus Ellighofen an die letztjährige Kritik des Kreisvorsitzenden des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), Michael Comes-Lipps, an der städtischen Grünanlagen-Pflegepraxis. Streicher zieht die Notwendigkeit des Mähens an dörflichen Straßenrändern infrage: Auf dem Dorf sei es doch normal, dass etwas wächst, und wen es als Anwohner störe, der könne ja selber mal mähen, meint er. Zumindest sollten die Mähtrupps nicht schon im April und Mai in Aktion treten.

Wie im vergangenen Jahr wollen die Verantwortlichen bei der Stadt diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen. Und sie haben sich fachkundige Ratgeber geholt. „Herr Comes-Lipps und Herr Fleischmann (ein Landsberger Botaniker) haben sich mit Herrn Düchs auseinandergesetzt und viele Flächen definiert und festgelegt, auf denen wir weniger mähen und mehr Naturwiesen belassen sollen“, berichtet Hans Huttenloher vom Tiefbauamt. Und dieses gemeinsam erarbeitete Konzept werde ganz im Sinne der Bienen und anderer Insekten umgesetzt.

Der Rasenschnitt muss weg

Damit sich eine größere Pflanzenvielfalt auf Grünflächen einstellen kann, darf zum einen nicht so oft gemäht werden, damit sich die Blühpflanzen auch entwickeln und später aussamen können. Außerdem gilt die generelle Regel: Je nährstoffärmer ein Standort ist, desto größer ist die Artenvielfalt. Das wird jedoch nur erreicht, wenn das Mähgut abgefahren und nicht gemulcht (also gehäckselt zurückgelassen) wird, erklärt Düchs. Denn bleibt das Mulchmaterial liegen, wirkt dies wieder als Dünger. Im vergangenen Oktober sei der Botaniker Fleischmann auf die Stadt zugekommen und anhand von Luftbildern sei ein Pflegekonzept entwickelt worden. Ergebnis: Ab diesem Jahr werden viele zusätzliche Flächen der Stadt nur noch zweimal im Jahr gemäht.

Darunter ist der Katharinenanger, der bis 2015 bereits so gepflegt worden war. Aufgrund von Anwohnerforderungen sei man zwischenzeitlich zum Kurzrasen zurückgekehrt, berichtet Düchs: „Da gab es Angst vor Zecken und es hieß, die Kinder können nicht mehr spielen und der Hundekot könne nicht mehr aus dem hohen Gras rausgenommen werden.“ Weitere neue extensive Wiesen finden sich südlich der Heilig-Engel-Kirche, am Margeritenweg, westlich des staatlichen Bauamts, am Bahngleis im Bereich der Schongauer Straße, am Hasenberg und an der Kapellenstraße in Reisch, rund um den Bolzplatz an der Seestraße in Pitzling, beim Maibaum an der Neuen Bergstraße, an der Epfenhauser Siedlung und am Altöttinger Weiher.

Mehr Handarbeit ist erforderlich

Daneben sollen Flächen ausgehagert werden, das heißt, sie werden so bewirtschaftet, dass sich der Nährstoffgehalt im Boden vermindert – das gilt für die Bereiche unter den Linden am Hindenburgring, im Obstgarten an der Epfenhauser Straße und am Park-&-Ride-Platz an der Buchloer Straße. Im Frauenwald wird eine städtische Fläche mit Schafen beweidet. In der Ahornallee wird erprobt, das Straßenbegleitgrün immer nur auf einer Seite zu mähen, damit nicht alle Blütenpflanzen auf einmal verschwinden.

Allerdings: Der neuen Art der Grünanlagenpflege seien (noch) Grenzen gesetzt. Wenn das Mähgut nicht gemulcht, sondern abgefahren wird, sei oft mehr Handarbeit notwendig, so Düchs. Und es lässt sich nicht jeder Standort allein durch anderes Mähen in eine blütenreiche Wiese verwandeln. Im östlichen Stadtgebiet seien die Böden viel nährstoffreicher, da entwickle sich über Löwenzahn, Hahnenfuß und Ampfer nicht gleich eine viel größere Vielfalt.

