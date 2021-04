Wie das Landsberger Klinikum der Krise trotzt

Plus Viele Krankenhäuser in Deutschland kämpfen ums Überleben. In Landsberg schreibt das Klinikum dagegen erstmals seit zehn Jahren wieder schwarze Zahlen und erhöht den Personalstand.

Das Landsberger Klinikum hat sich entgegen dem bundesweiten Trend bei Krankenhäusern im vergangenen Jahr positiv entwickelt. Erstmals seit zehn Jahren steht trotz der Corona-Pandemie am Ende des Geschäftsjahres ein Plus (rund 1,1 Millionen Euro), zudem wurde die Zahl der Vollzeitmitarbeiter um fünf Prozent erhöht. Diese Zahlen gab Klinik-Vorstand Marco Woedl bei einer Pressekonferenz im Sitzungssaal des Landratsamts bekannt. Dabei erläuterte er, wie in den vergangenen drei Jahren die finanzielle Wende geschafft wurde und wie es gelang, Fachkräfte nach Landsberg zu holen.

Seit 2017 ist Marco Woedl Vorstand des Klinikums. Bei seiner Einstellung versprach er, das Klinikum innerhalb von drei Jahren aus den roten Zahlen zu führen. Denn in den vergangenen zehn Jahren musste der Landkreis immer wieder finanziell für das Kommunalunternehmen einspringen. Insgesamt rund acht Millionen Euro an Defizit hätten in diesem Zeitraum ausgeglichen werden müssen, sagte Landrat Thomas Eichinger ( CSU) bei der Pressekonferenz. Allein im Jahr 2016 waren es rund 2,3 Millionen Euro.

Wie ist die Wende gelungen? „In erster Linie ist die wirtschaftliche Stabilität des Klinikums, vor allem auch zu Pandemiezeiten, eine ganz exzellente Teamleistung der Mitarbeiter des Klinikums“, sagte Woedl. Er nannte einige Maßnahmen, die zur wirtschaftlichen Verbesserung beigetragen hätten. Unter anderem die Neuaufstellung der Kindermedizin, aber auch die Steigerung der Geburten (von 1064 im Jahr 2019 auf 1258 im Jahr 2020) und die Eröffnung (2019) und Erweiterung (2020) der Premiumstation.

Der Ärztliche Direktor Dr. Alexander Schnelke. Foto: Julian Leitenstorfer

Dr. Alexander Schnelke, Ärztlicher Direktor und gleichzeitig Chefarzt der Kindermedizin, nannte zwei Beispiele: „Durch die Ausstattung mit Beatmungsgeräten ist unsere Neonatologie seit 2020 in der Lage, Frühgeborene ab der 32. Schwangerschaftswoche zu betreuen. Verlegungen konnten deshalb vermieden werden.“ Die Folge: Mehr Patienten konnten in Landsberg behandelt werden. Auf der Premiumstation gibt es einen eigenen Geburtshilfe-Flügel. „Die Premiumstation wird extrem gut angenommen, obwohl im Bereich der Geburtshilfe die Mehrzahl der Mütter/Familien nicht privat versichert ist. Das Einzugsgebiet reicht dabei bis nach Augsburg und hinter Schongau“, sagte Schnelke. Die gute Akzeptanz der Premiumstation freut Eichinger und Woedl besonders. Denn dieses Projekt sei politisch durchaus umstritten gewesen. „Die Komfortneigung der Menschen steigt“, sagte der Landrat.

"Die Arbeitsbedingungen haben sich deutlich verbessert"

Das Eigenkapital des Klinikums beträgt laut Woedl aktuell 28 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote 69 Prozent. Neben den vorhandenen liquiden Mitteln stehen ausreichend verbindliche und derzeit nicht in Anspruch genommene Kreditzusagen zur Verfügung. Als Chance für dieses Jahr sieht er, dass nach dem Willen des Gesetzgebers die vollständige Finanzierung der entstehenden Personalkosten in der Pflege übernommen werden soll. Bereits 2020 erhöhte sich die Zahl der Vollkräfte im Pflegedienst von 140 auf 176. Insgesamt stieg die Anzahl der beschäftigten Vollkräfte im Klinikum um 5,4 Prozent. „Die Arbeitsbedingungen haben sich somit deutlich verbessert“, sagte Klinik-Vorstand Marco Woedl.

Der Landsberger Klinikchef Marco Woedl bei der Pressekonferenz. Foto: Julian Leitenstorfer

Trotz Fachkräftemangel und Bewerberflaute im Gesundheitswesen ist es dem Klinikum gelungen, neue Mitarbeiter zu finden. Die kommen laut Woedl vermehrt aus dem Ausland. Als Beispiel nannte er drei Hebammen aus Mailand und zehn Krankenpflegekräfte aus der Ukraine. Für sie gebe es einen Integrationsbeauftragten, zudem helfe das Klinikum bei der Suche nach einer Wohnung. „Für die drei Hebammen haben wir ein Haus in der Altstadt gefunden“, so Woedl. Ansonsten spiele dem Klinikum bei der Suche nach neuen Mitarbeitern auch das attraktive Umfeld in Landsberg in die Karten. Zudem habe man über eine Marketing-Kampagne mit der guten Stimmung innerhalb des Hauses geworben.

Doch das Landsberger Klinikum möchte auch weiterhin die Fachkräfte von morgen selbst ausbilden. Wie berichtet, gibt es große Erweiterungspläne, unter anderem mit einem Anbau im Süden und dem Neubau einer Krankenpflegeschule auf einem Grundstück westlich des Klinikums. „Dieses Projekt wollen wir vorrangig verfolgen“, sagte Landrat Thomas Eichinger bei der Pressekonferenz. Entsprechende Gespräche mit der Stadt würden deswegen bereits geführt.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Klinikum Landsberg: Die Probleme angepackt

Lesen Sie dazu auch: