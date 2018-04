vor 50 Min.

Wie dicht gebaut wird, bleibt strittig

Die Gesprächsatmosphäre in der Bürgerwerkstatt zum Baugebiet Staufenstraße in Landsberg ist gut. Die Anwohner bleiben aber skeptisch.

Von Stephanie Millonig

Die Atmosphäre war angenehm, die Gespräche informativ, doch die grundlegende Differenz konnte bei der Bürgerwerkstatt zum geplanten Baugebiet Staufenstraße nicht ausgeräumt werden: Nach Ansicht von Anwohnern, die sich in einer Bürgerinitiative (BI) zusammengeschlossen haben, soll das Areal viel zu dicht bebaut werden.

Das neue Baugebiet ist 3,7 Hektar groß

Wie berichtet, sind in einem Realisierungswettbewerb vier Planungsvorschläge für eine 3,7 Hektar große Fläche ausgewählt worden. Eine konkrete Zahl an Wohneinheiten war für den Wettbewerb nicht vorgegeben, jedoch, dass flächensparend gebaut werden soll. An vier separaten Stationen konnten sich Interessierte bei der Bürgerwerkstatt von den jeweiligen Architekten deren gestalterische Vorstellungen für den Entwurf erklären lassen. Stadtbaumeisterin Birgit Weber spricht gegenüber dem LT von einer „sehr guten Atmosphäre“.

Die Themen der Bürgerwerkstatt werden laut Weber in einer Dokumentation zusammengefasst und den Entwurfsplanern zugesandt. Diese könnten ihre Arbeiten nachjustieren. „Die Stadt schreibt aber nicht vor, was die Architekten aufnehmen müssen.“ Ein zweites Preisgericht wird dann am 19. Juni den Siegerentwurf auswählen.

„Es war ein guter Austausch“

Inhaltlich ging es in den Diskussionen in der Bürgerwerkstatt zwischen den 50 bis 60 Besuchern und den Planern laut Weber darum, wie der Übergang zwischen bestehender Bebauung und dem neuen Baugebiet oder wie die Staufenstraße aussehen soll. Bei der Straße seien zwei Fahrspuren und zwei Gehwege angedacht. Diskutiert wurde auch über die Höhe der Gebäude, die bei neun Metern Wandhöhe liegt und mit einem Flachdach versehen damit nicht höher als Gebäude in der Nähe kommt, wie die Stadtbaumeisterin sagt. Auch die Lage von Spielplätzen sei angesprochen worden. „Es war ein guter Austausch.“

Auch Dietmar Fogt-Bergmann, Sprecher der Bürgerinitiative Landsberg Südwest/Staufenstraße, findet, dass die Veranstaltung nützlich war, wie er dem LT sagt. Die Planer hätten die gestalterischen Aspekte ihrer Arbeiten vorgestellt. Für ihn und andere bleibe aber die Bebauungsdichte „nicht akzeptabel“. Fogt-Bergmann geht es nicht nur um die Staufenstraße. Ihn beunruhigt das mit mehreren geplanten Baugebieten anvisierte Wachstum der Stadt. „Es wird überall gebaut.“

Die vier Entwürfe sehen 245 bis 274 Wohnungen vor

Die vier Wettbewerbspläne sehen 245 bis 274 neue Wohnungen dort vor. Laut Fogt-Bergmann hält die BI 150 Wohnungen für angemessen. Er spricht an, dass in der Vergangenheit im Stadtrat von einem Maximum von 174 die Rede gewesen sei. Diese Zahl stammt aus dem Wohnungsbaubericht von 2016. Laut dem Sprecher der Stadt Landsberg, Andreas Létang, galt für den Wohnungsbaubericht der Ansatz, einem Hektar Bruttobauland eine überschlägige Anzahl von Einwohnern und Anzahl von Wohneinheiten zuzuweisen. Mit der Kombination verschiedener Wohntypen wie Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern bis hin zum Geschosswohnungsbau mit unterschiedlichen Dichten sei lediglich eine geschätzte Aussage in den Wohnungsbaubericht 2016 eingeflossen.

Der Umgriff des neuen Baugebiets ist größer geworden

Außerdem habe sich der Umgriff des Entwicklungsgebietes Staufenstraße seit dem Zeitpunkt des Wohnungsbauberichtes 2016 bis zum städtebaulichen und landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerb geändert, und zwar von 2,9 Hektar auf 3,7 Hektar Bruttobauland. Über den städtebaulichen und landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerb lägen mittlerweile qualifizierte Aussagen zur Baulanddichte und Wohntypologien vor. Innerhalb der vier Arbeiten der Preisgruppe ergeben sich laut Létang daraus Spannweiten von 2,39 bis 2,54 Hektar Nettobauland. Die Anzahl der Wohneinheiten erstreckt sich dabei von 245 bis 274 bei 91 Quadratmetern pro Wohneinheit.

Auch ein Bürgerentscheid steht im Raum

Fogt-Bergmann verweist im Gespräch mit dem LT darauf, dass sich in Landsberg mehrere Bürgerinitiativen wegen geplanter Baugebiete beziehungsweise deren Baudichte gebildet haben. Bevor geplant wird, müssen laut Fogt-Bergmann die Folgen für Verkehr und Infrastruktur geprüft werden und Konzepte vorgelegt werden. Er hatte in der Bürgerversammlung einen Antrag formuliert, erst dann neue Baugebiete auszuweisen, wenn ein Verkehrsentwicklungsplan vorliegt. Die Mehrheit hatte dem zugestimmt, sodass sich der Stadtrat jetzt mit dem Thema beschäftigen muss. Lässt er ein Verkehrskonzept erstellen, wäre dies für Fogt-Bergmann „ein Etappensieg“. Bei einer Ablehnung „wäre nach der Gemeindeordnung ein Bürgerentscheid ein Instrument“.

