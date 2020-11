vor 46 Min.

Wie die Landsberger Selbstständigen an der Karolinenbrücke protestieren

Stille Protestaktion von Selbstständigen an der Karolinenbrücke in Landsberg.

Es ist eine besondere Protestaktion inmitten der Corona-Krise: Selbstständige aus verschiedenen Branchen demonstrieren im Herzen von Landsberg und rufen zu Solidarität auf.

Von Dominic Wimmer

Passanten haben am Montagmorgen nicht schlecht gestaunt: An der Landsberger Karolinenbrücke sind in der Nacht etliche Plakate angebracht worden. Darauf zu sehen sind die Porträtfotos von etlichen Selbstständigen und Angestellten - vorwiegend aus der örtlichen Gastroszene, aber auch aus anderen Branchen. Sie alle sind derzeit vom Corona-Lockdown betroffen.

Die Überschrift lautet „Landsberger Weihnachten, hier ist eine Idee“. Die Initiatoren rufen dazu auf, in der Vorweihnachtszeit vor Ort einzukaufen. Das Motto lautet "#savelandsberglocals". Wer hinter der Aktion steckt, was die Initiatoren sagen und wie das Ganze ankommt - das lesen Sie demnächst hier auf unserem Portal.

Stille Protestaktion von Selbstständigen an der Karolinenbrücke in Landsberg. Bild: Julian Leitenstorfer

