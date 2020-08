vor 18 Min.

Wie die Menschen in Landsberg der Hitze trotzen

Plus Derzeit hat eine Hitzewelle den Landkreis Landsberg fest im Griff. Was Arbeitgeber und das Tierheim gegen die hohen Temperaturen unternehmen.

Von Dominik Stenzel

Die Einwohner im Kreis Landsberg kommen gerade ordentlich ins Schwitzen: Seit Tagen hat eine Hitzewelle die Region im Griff – die Thermometer zeigen tagsüber regelmäßig über 30 Grad an. Während die einen Glück haben und in ihrer Freizeit Abkühlung im Lech oder im Ammersee suchen, müssen die anderen arbeiten. Wie sie mit der brütenden Hitze umgehen.

Besonders schweißtreibend in diesen Tagen: die Arbeit auf dem Bau. Das in Prittriching ansässige Bauunternehmen Ditsch legt angesichts dessen gerade einen dreiwöchigen Betriebsurlaub ein. „Das machen wir im August aber immer“, sagt Geschäftsführerin Elisabeth Ziegler. „Und das ist dringend notwendig. Die Arbeiter sind im Sommer am Anschlag.“

Hitzewelle: Bauunternehmen Ditsch macht drei Wochen Betriebsurlaub

Für die heißen Tage außerhalb der Schließung habe der Betrieb, der im Bereich Arbeitsschutz zertifiziert ist, vorgesorgt. Ziegler zufolge werden den Angestellten vorgeschriebene Sonnencremes und spezielle UV-Schutzbrillen ausgehändigt. Außerdem werden die Arbeitszeiten angepasst: „Bei großer Hitze fangen die Arbeiter früher an und hören dafür früher wieder auf“, sagt Ziegler. Normalerweise sollten Arbeiter auf dem Bau zwar immer T-Shirts und lange Hosen tragen. Das sei jedoch nicht immer umzusetzen. „Manchmal ist das schlicht unerträglich.“

Bei der Sparkasse in Landsberg wird auch im Sommer Wert auf den üblichen Dresscode gelegt. „Wir wollen in unseren Filialen eine gewisse Seriosität ausstrahlen. Wenn die Männer aber gerade kein Kundengespräch haben, können sie das Sakko auch ablegen“, sagt Stephan Sieg von der Kommunikationsabteilung. „Wir Damen haben es da schon etwas leichter“, meint Mitarbeiterin Barbara Wolf-Riedrich. Momentan sei es in den klimatisierten Räumen der Filiale am Hauptplatz sogar angenehmer als draußen.

Im Landsbeger Tierheim ist die Situation relativ entspannt

Doch nicht nur die Menschen haben mit den hohen Temperaturen zu kämpfen, sondern auch die Bewohner des Landsberger Tierheims. Laut Detlef Großkopf, dem Vorsitzenden des Tierschutzvereins, sei die Situation allerdings entspannter als in den vergangenen Jahren. „Wegen Corona haben wir derzeit keinen Ansturm von Besuchern. Die Tiere haben dadurch mehr Ruhe.“ Hunde würden sich mittags für zwei Stunden in ihren Boxen erholen und zum Gassigehen ausschließlich über Waldwege geführt. „Dort ist es überall schattig genug.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen