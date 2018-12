vor 55 Min.

Wie die Perchten in Dießen das Fürchten lehren

Bereits zum dritten Mal war die Gruppe „Bleibochpass“ aus Tirol in Dießen. Und es kommen immer mehr Besucher. Was die Burschen aus Österreich antreibt.

Von Alois Kramer

Jedes Jahr werden es mehr. Als die Perchten aus der Nähe von Kufstein vor drei Jahren zum ersten Mal am Untermüllerplatz in Dießen ihre furchterregenden Fratzen zeigten, mögen es vielleicht 100 Besucher gewesen sein. Jetzt kamen wohl an die 400 Zuschauer ins Herz der Marktgemeinde, um die mächtigen Gestalten zu sehen, darunter viele Kinder an der Hand ihrer Eltern.

In ein wildes Geschehen verwandelten die Bleibochpass-Perchten, so heißen sie, den Platz bei dem Mann mit dem goldenen Fisch. So liefen die Hex, Glockinger, Tamperer und Fellteufel unter rhythmischem Tampern, das heißt Trommeln, mit Holzklöppeln auf Blechtanks zum Tanz um das lodernde Feuer in der Mitte des Platzes. Immer wieder nahmen sie Anlauf zu einer neuen Runde. Einer stieg sogar mehrmals auf das Metallgerüst, in dem das Feuer loderte. Gespenstisch wirkte er in dem vom Feuer aufsteigenden Rauch. Eine halbe Stunde etwa dauerte das Spektakel.

Masken wiegen bis zu 15 Kilogramm

Dreieinhalb Stunden waren die 13 jungen Burschen und ihre Helfer aus Langkampfen, einem kleinen Ort zwischen Kufstein und Wörgl, mit ihrem Traktor unterwegs gewesen, um an den Ammersee zu kommen. Im Anhänger hatten sie furchterregende, rot und schwarz bemalte Holzmasken mit riesigen Steinbock- und Kuhhörnern dabei. Dazu Gewänder aus getrockneten Maisblättern und Fellen, an die 80 bis 120 Kilogramm schwer. Die Holzmasken wiegen bis zu 15 Kilogramm, erklärt Claudio, einer der Männer, unserer Zeitung. Doch die Perchten verschließen sich nicht der Zeit. Denn manche der Steinbockgeweihe sind aus Plastik. „Dann sind die Masken leichter“, sagt Claudio. Mehr als eine Stunde dauert es, bis alle Männer in ihre Kostüme geschnürt sind.

Böses mit Bösem bekämpfen

Was treibt die jungen Männer aus Tirol an? Der Brauch ist wohl heidnischen Ursprungs und soll die bösen Wintergeister austreiben. Im 19. Jahrhundert hatte er die größte Verbreitung und erlebt derzeit eine Renaissance. Bereits im 11. Jahrhundert findet sich in den Mondseer Glossen, einem althochdeutschen Dokument aus Österreich, die Bezeichnung „Giperchtennacht“. Das ist die Nacht vor Epiphanias, also vor dem 6. Januar, dem Tag der Erscheinung des Herrn. Böses soll mit Bösem bekämpft werden, aber Gutes schaffen. Dazu dient vor allem das höllische Läuten mit den Glocken. Eine Überlieferung sagt: „So hoch wie der Percht springt, so hoch wird im nächsten Jahr das Getreide wachsen“. In der Region um Kufstein findet der Perchtenlauf um den Nikolaustag statt und ist Bestandteil der Adventszeit. Allerdings gibt es auch Alpengegenden, in denen die Passe, so nennen sich die Gruppen, zwischen Weihnachten und Neujahr ihr Unwesen auf Straßen und Plätzen von Dörfern treiben.

An den Ammersee kamen die Bleibochpass-Perchten, weil Mitglied Matthias Perthaler mit einer Dießenerin verheiratet ist. Der 34-Jährige arbeitet mittlerweile in Rott. Gegründet hatte sich die wilde Gruppe im Jahr 2012.

Themen Folgen