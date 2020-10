vor 36 Min.

Wie ein 35-Jähriger mit den Folgen seiner schweren Covid-19-Erkrankung kämpft

Plus Anfang April liegt ein Mann aus dem Landkreis mit einer Covid-19-Erkrankung im Klinikum Landsberg im künstlichen Koma. Wie geht es ihm heute?

Von Christian Mühlhause

Kritiker der geltenden Corona-Regeln äußern immer wieder, dass das Virus nicht schlimmer als eine Grippe sei. Sie bewerten die staatlich angeordneten Schutzmaßnahmen deswegen als überzogen. Das Schicksal eines 35-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Landsberg zeigt: Auch bei jungen Menschen kann das Virus schwere Folgen hinterlassen. Nach einem wochenlangen Klinik-Aufenthalt und künstlichem Koma erzählt er dem Landsberger Tagblatt, wie es ihm heute geht.

Von der Teststrecke direkt ins Krankenhaus und ins künstliche Koma

„Ich bin noch lange nicht wieder so fit wie vor der Erkrankung“, sagt Michael Schmidt (Name von der Redaktion geändert), Vater von zwei Kindern. Wenn er mit dem Nachwuchs Fußball spiele oder etwas vorlese, müsse er immer wieder Pausen machen, weil die Luft nicht reiche. „Dabei ist meine Erkrankung jetzt sechs Monate her.“ Bevor er Ende März ins Klinikum Landsberg eingeliefert wurde, hatte er bereits ein Martyrium hinter sich. Erste Symptome hatte er bereits am 16. März. Dann ging es immer weiter bergab. Er bekam kein Essen mehr hinunter, hatte Husten und später auch Atemnot. Weil er in keinem Krisengebiet wie Österreich oder Italien war, verweigerte man ihm an der Hotline des Landratsamts zunächst auch einen Corona-Test, so Michael S., und sein Hausarzt sagte, dass er nicht die Möglichkeit habe, ihn zu behandeln. Also wurden er und seine Familie am 31. März in der Drive-in-Station im Landsberger Sportzentrum auf Corona getestet. Alle waren positiv. Er wurde wegen seines schlechten Zustands direkt ins Klinikum weitergeschickt.

Dort entschieden sich die Ärzte schnell, ihn ins Koma zu versetzen. Seine Überlebenschancen wurden damals von den Ärzten auf 50:50 geschätzt. Nach einer Woche wurde er aus dem Koma zurückgeholt und kämpfte wegen der Medikation mit Halluzinationen und Schwindel. Am 17. April wurde er entlassen. Nach dem Klinikumsaufenthalt musste er erst einmal zwei Wochen in Quarantäne, bis er einen negativen Corona-Test hatte. Es folgte eine sechswöchige ambulante Reha in Augsburg. Dort erhielt er auch psychologische Unterstützung.

Nach der Covid-19-Erkrankrung geht es nur langsam bergauf

Anfangs habe er noch größere Fortschritte bei der Genesung festgestellt, inzwischen gehe es nur noch sehr langsam aufwärts, sagt Schmidt jetzt gegenüber dem LT. „Es ist im Vergleich etwa so: Vor einigen Wochen konnte ich einen Kilometer laufen und jetzt schaffe ich 1,2 Kilometer. Das ist deprimierend, vor allem wenn die Kinder genervt sind, weil schon wieder eine Pause nötig ist.“ In seiner Lunge fänden sich zwar nur noch geringe Rückstände des Virus und auch das Lungenvolumen sei gut, aber die Muskulatur, die er fürs Atmen benötige, funktioniere immer noch nicht wie gewünscht. Um diese zu stärken, geht er nach wie vor zur Physiotherapie.

Inzwischen liegen auch erste wissenschaftliche Ergebnisse zu den Spätfolgen von Covid-19 vor. Professor Jürgen Behr, Lungenfacharzt an der Ludwig-Maximilians-Universität München, sagte der Augsburger Allgemeinen kürzlich: Etwa 15 Prozent jener Patienten, die beatmet wurden, müssen mit langfristigen oder auch dauerhaften Schäden der Lunge rechnen. Studien ergaben zudem, dass bei schweren Verläufen ebenfalls Herzmuskelentzündungen und Nierenschädigungen auftreten könnten.

Seit einigen Wochen ist der Patient wieder in der Arbeit

Der Patient aus dem nördlichen Landkreis Landsberg hat Ende Juli seinen Büro-Job wieder aufgenommen. Anfangs arbeitete er drei Stunden am Tag und seit Mitte August sieben. „Die drei Stunden im Homeoffice habe ich gut gepackt, aber die sieben Stunden – die Fahrtzeit und die Pause kommen noch dazu – strengen mich doch nach wie vor sehr an.“ Bilder von Menschen, die an Beatmungsmaschinen angeschlossen sind, könne er immer noch nicht ertragen, Nachrichten sehe er sich aber inzwischen wieder an.

Die Proteste gegen die Corona-Regeln ärgern ihn. „Wenn es um Existenzen geht, wie bei den Gastronomen, sehe ich es ein. Bei den anderen ist das Schlimmste, was ihnen passieren kann, dass sie in einigen Situationen eine Maske tragen müssen. Das ist doch hinnehmbar, gemessen daran, dass sie möglicherweise jemanden umbringen, wenn sie die Maske nicht tragen und das Virus verbreiten.“ Was seine eigene Gesundheit angeht, hat er nach wie vor Hoffnung, wieder komplett zu genesen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen