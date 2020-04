Wie ein Landsberger Schuhhaus auf die Corona-Krise reagiert

Plus Auch das Landsberger Schuhhaus Pflanz muss wegen der Corona-Krise schließen. Deswegen geht man dort dieser Tage neue Wege.

„Not macht erfinderisch.“ Dieser Spruch hat in Corona-Zeiten mehr Bedeutung denn je. Auch Landsbergs Einzelhändler versuchen, zumindest einen Teil des durch Geschäftsschließungen verlorenen Umsatzes, aufzufangen. Auch Heidi Pflanz, Geschäftsführerin im gleichnamigen Schuhhaus, wurde erfinderisch. Sie hätte es sich wohl nie träumen lassen, dass sie Schuhe einmal per WhatsApp verkauft, Beratungen am Telefon durchführt und auch noch als persönliche Lieferantin für ihre Kunden tätig wird.

Der Kundin ein Foto geschickt

Eine Kundin, die auf der Suche nach Schuhen für ihren kleinen Sohn war, brachte den Stein ins Rollen. „Sie rief bei uns an und fragte, wie wir ihr helfen könnten“, sagt Heidi Pflanz. Da der Sohn dringend neue Schuhe brauchte, war Erfindergeist gefragt. „Am Telefon versuchte ich durch Detailfragen den passenden Schuh zu finden.“ Ihre langjährige Erfahrung im Schuhverkauf habe ihr dabei sehr geholfen. „Ich weiß ja, was wichtig ist, um den perfekt passenden Schuh zu bekommen.“ Weil das Anprobieren und das Ertasten der Passform telefonisch nicht möglich ist, mussten also neue Wege her. Ausgerüstet mit Schuhgröße, Wunschfarbe und vielem mehr, machte sich Heidi Pflanz auf die Suche nach dem richtigen Schuh. „Ich habe dann ein Foto von den Schuhen gemacht, von denen ich dachte, es könnten die richtigen sein, und es der Kundin geschickt.“

Schnell sei man sich einig gewesen. Die Kundin habe per Überweisung bezahlt und Heidi Pflanz übernahm den Lieferdienst. „Ich habe die Schuhe an der Haustüre abgestellt und dann im Auto gewartet, bis die Kundin sie ins Haus holte.“ Die Schuhe hätten auf Anhieb gepasst, eine Rücknahme war also nicht erforderlich. „Das hätten wir aber auf jeden Fall gemacht und weiter nach den richtigen Schuhen gesucht“, sagt Pflanz.

Ein dickes Lob auf Facebook

Und die Kundin: Sie war so begeistert vom unkomplizierten Service, dass sie auf Facebook eine Nachricht postete, in der sie das Schuhhaus Pflanz lobt und schreibt: „So etwas hätte kein großer Online-Handel gemacht!“ Für Heidi Pflanz war das eine Art Initialzündung. „Auch wenn ich mit dem Internet eher weniger zu tun habe, möchten wir diesen Service jetzt ausbauen und im Bereich Kinderschuhe unseren Kunden anbieten.“ Auch wenn der Umsatz, der mit diesem Online-Angebot gemacht werden kann, „nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist“, arbeite das Team jetzt mit Hochdruck an der Umsetzung.

Wer also derzeit auf der Suche nach einem neuen paar Schuhe ist, der kann sich telefonisch, per E-Mail oder eben mit einer Nachricht an das Schuhhaus Pflanz wenden. „Wir packen dann eine Auswahl-Tüte mit entsprechenden Schuhen, die wir gerne nach Hause liefern. Natürlich kontaktlos“, sagt Heidi Pflanz.

