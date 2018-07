vor 34 Min.

Wie ein Verein aus Geltendorf die Kinderkrebsforschung revolutioniert

Julia Andres hat die Gesellschaft für Kinderkrebsforschung gegründet. Eine bestimmten Satz will sie nie mehr von einem Arzt hören.

Von Ulrike Reschke

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne großes Aufheben davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die ehrenamtlichen Bürger, ohne die das Gemeinwohl nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute: Julia Andres aus Walleshausen.

Ein Krankheitsfall in der Familie war der Auslöser dafür, dass sich Julia Andres für die Erforschung von Krebserkrankungen bei Kindern einsetzt – seit nunmehr neun Jahren. Aus einer Einzelaktion, bei der Geld für die Erforschung einer seltenen Krebsart gesammelt wurde, entwickelte sich ein Verein, der die Forschungsarbeit im Bereich von Kinderkrebserkrankungen unterstützt.

Durch zahlreiche Unterstützer der „Aktion Nils“ gelang es vor neun Jahren, eine US-amerikanische Studie auch in Deutschland zu ermöglichen. Die Studie ist längst abgeschlossen. Doch Julia Andres sagt: „Erst nach vielen Jahren weiß man, ob die Behandlung erfolgreich ist.“ Das treffe auf alle Forschungsprojekte zu, die der von ihr 2009 gegründete Verein „Gesellschaft für KinderKrebsForschung e.V.“ (GKKF) unterstützt. Er sammelt Geld für medizinische Forschungsprojekte, deren Nutznießer ausschließlich Kinder sind.

Die Unterstützer werden mehr

„Der schlimmste Satz, den Ärzte sagen können, ist: ‚Es gibt nichts mehr für ihr Kind.‘“, sagt Julia Andres. Diese Erfahrung möchte sie so vielen Familien wie möglich ersparen und setzt sich weiterhin mit der GKKF für die klinische Forschung ein. Aus vielerlei Gründen nicht mehr in allererster Reihe, aber immer noch als Mitglied des Vorstands. An vielen Projekten zeige die Pharmaindustrie aufgrund mangelnder Rentabilität kein Interesse, beklagt Andres. Dort springe die GKKF mit dem Fokus auf seltene Kinderkrebserkrankungen ein. Sie ermöglicht Forschungsprojekte, die keine andere Finanzierung erfahren. „Leben darf nicht von der Rentabilität abhängen“, meint Julia Andres.

Wichtig ist ihr: „Jeder Spendeneuro fließt zu 100 Prozent ins Projekt.“ Die eigenen Ausgaben des Vereins werden anderweitig gedeckt. Denn der Verein mit Sitz in Geltendorf erhält dank des Engagements seiner Initiatorin und des inzwischen erreichten Bekanntheitsgrades Unterstützung von vielen Seiten: Druckereien stellen Flyer kostenlos her, eine Firma sponserte den PC, der Jahresbericht wird ausschließlich elektronisch verschickt etc. Das Bestreben liege zudem darin, nur die nötigsten Ausgaben durch Mitgliedsbeiträge zu decken. „Wir versuchen immer, alles über andere Kanäle zu finanzieren“, betont Andres. „wir verschwenden keinen Euro.“

Auch Sportler unterstützen die GKKF

Mit Benefizaktionen und Veranstaltungen ruft sich der Verein immer wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Mit der Aktion „Around the world“ sammelt die GKKF Geld, das Sportler durch gelaufene, geradelte oder geschwommene Kilometer sammeln – unter anderem beim Hardy’s Stadtlauf in Landsberg. Auch beim Stadtlauf in Fürstenfeldbruck (1. Juli) ging heuer ein Team an den Start. Mit dabei: der Ehemann von Julia Andres und sie selbst als Promoterin. Denn: „Uns geht es darum, bekannt zu werden.“ Dies sei auch der Grund für sie gewesen, die Auszeichnung als „Stille Heldin“ anzunehmen. „Ich fühle mich nicht als Held“, sagt sie.

„Es ist gut, wenn man Dinge anstößt“, sagt Julia Andres, die bis 2017 die Vorsitzende der GKKF war. Im Vorstand arbeitet sie nach wie vor mit, möchte sich aber, „wenn ich weiß, dass es ganz toll weitergeht“, daraus zurückziehen.

Unterstützen kann die Gesellschaft jeder

Auch in ihrem Beruf als Theaterpädagogin stößt sie gern Dinge an. Bei der Leitung einer Theatergruppe am Landsberger IKG erlebe sie immer wieder, wie sich Jugendliche entwickeln. „Es ist toll zu sehen, was junge Menschen aus der Theaterarbeit fürs Leben mitnehmen“, sagt Julia Andres. Ihr jüngstes Projekt ist die Leitung der Jugendtheatergruppe „Junge Bühne“ am Stadttheater. Hier führt sie Regie, näht Kostüme, komponiert Musik und malt. Wie auch im IKG fordert sie bei Herstellung und Pflege der Requisiten aber ebenso die jungen Schauspieler, die auf diesem Weg Verantwortung lernen sollen.

Der Verein Die „Gesellschaft für KinderKrebsForschung e.V.“ (GKKF) besteht im Kern aus dem siebenköpfigen Vorstand. Vorsitzender ist Jörg Kaufmann. Die GKKF hat derzeit knapp 40 Mitglieder, möchte sich aber weiter vergrößern.

Themen Folgen