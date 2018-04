vor 19 Min.

Wie ein porenfreies Bauteil entsteht

Die Firma Hirschvogel aus Denklingen fertigt im Landsberger Osten vor allem für Unternehmen aus der Automobilbranche. Jetzt konnten sich Geschäftspartner ein Bild davon machen.

Von Thomas Wunder

Das Denklinger Unternehmen Hirschvogel fertigt an seinem neuen Standort im Landsberg Osten Bauteile mithilfe des Laserstrahlschmelzverfahrens. Es wird für sämtliche Metalle angewandt, unter anderem Werkzeugstahl, Edelstahl, Aluminium und Titan. Dazu wird schichtweise Pulver aufgetragen und programmgesteuerte Laserstrahlen schmelzen es auf vorgegebenen Bahnen auf. So entsteht Schicht um Schicht ein massives, praktisch porenfreies Bauteil. Bei einem Infotag wurde jetzt Geschäftspartner das gesamte Leistungsportfolio der Hirschvogel Tech Solutions vor Ort vorgestellt.

Ein junges Team

Wie das Unternehmen mitteilt, hat sich in Landsberg inzwischen ein kompetentes junges Team etabliert, das sich den Fragestellungen der Kunden widmet. Je nach Aufgabenstellung erfolgt die Bearbeitung der Aufträge zusammen mit Experten aus dem Stammwerk. Neben dem Laserstrahlschmelzverfahren beschäftigt sich Hirschvogel auch mit dem Laserauftragsschweißen. Bei diesem Verfahren können beispielsweise auf einem Schmiedebauteil partiell zusätzliche Geometrieelemente aufgebracht werden. So können Großserienbauteile kostengünstig mit individuellen Zusatzelementen für Varianten versehen werden. Diese Methode bezeichnet Hirschvogel als Hybridfertigung. Neben dem Aufbau von Bauteilen aus Metall bietet Hirschvogel Tech Solutions auch die Herstellung von Funktionsmustern, Vorrichtungen oder Bauteilen aus Kunststoff an.

Rundgang durch den Standort

Den rund 90 Besuchern des Infotags, die vorwiegend aus der südbayerischen Region kamen, wurden Fachvorträge von externen sowie internen Referenten geboten. Anschließend war Gelegenheit zum Rundgang durch den neuen Standort und zum Gespräch mit den Experten von Hirschvogel. „Mit der Hirschvogel Tech Solutions können wir auf Basis unseres Know-hows und unserer Erfahrung aus der Serienfertigung Kunden wesentlich bei der Entwicklung von Bauteilen unterstützen und diese dank generativer Fertigung auch als Prototypen oder in Kleinserie fertigen“, sagte Thomas Brücher, Geschäftsführer Vertrieb, Einkauf und Entwicklung, der gemeinsam mit Michael Dahme, Leiter Hirschvogel Tech Solutions, durch den Standort führte.

Es wird mit 3-D-Druck gefertigt

Die Generative Fertigung, häufig auch als 3-D-Druck bezeichnet, wird nach Einschätzung von Experten die Fertigungsmöglichkeiten revolutionär erweitern. Hirschvogel bietet die gesamte Prozesskette der Generativen Fertigung an, deren Beherrschung laut Michael Dahme „unbedingte Voraussetzung ist, um das Verfahren wirklich nutzbringend zu etablieren“. Dazu sei es notwendig, die gesamte Entwicklungs- und Produktionskette vom Lastenheft bis zum einbaufertigen Bauteil zu betrachten. Gerade die Kopplung der drei Bereiche der Hirschvogel Tech Solutions, also Bauteilentwicklung, Werkstoffe/Schadensanalyse und Generative Fertigung biete dafür ideale Voraussetzungen. Wie Thomas Brücher sagte, hat Hirschvogel erheblich in den Know-how-Aufbau investiert, bevor man nun die erste eigene Anlage zur Generativen Fertigung von Bauteilen aus Metall in Landsberg in Betrieb genommen hat.

Stammsitz in Denklingen

Die Hirschvogel Automotive Group zählt eigenen Angaben zufolge zu den erfolgreichsten Herstellern von massiv umgeformten Bauteilen aus Stahl und Aluminium. Als Entwicklungspartner der Automobilindustrie und Fertigungsspezialist in den Verfahren Massivumformung und Weiterveredelung gehören die Anwendungsbereiche Diesel-/Benzineinspritzung, Motor, E-Antrieb, Getriebe, Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Bauteile in Off-Highway-Anwendungen zu den Kernkompetenzen. Hirschvogel beschäftigt weltweit rund 5300 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Denklingen ist die Unternehmensgruppe in Deutschland mit drei weiteren Werken im benachbarten Schongau und Marksuhl bei Eisenach vertreten. International ist die Hirschvogel Automotive Group auf drei Kontinenten präsent: in Pinghu bei Shanghai (China), in Columbus/Ohio (USA), in San Jan del Río/Querétaro (Mexiko), in Gliwice (Polen) und in Sanaswadi (Indien).

