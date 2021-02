vor 33 Min.

Wie eine Familie aus Walleshausen nach dem Tod der Tochter Mut macht

Plus Die Familie Balleis aus Walleshausen verliert ihre Tochter Alessandra. In einer Klinik im Schwarzwald findet sie Hilfe. Mit ihrer Geschichte will sie anderen verwaisten Eltern Mut machen.

Von Silke Weidmann und Gerald Modlinger

„Bis zum Schluss hatten wir die Hoffnung auf ein Wunder, aber wir wussten eigentlich, dass es das nicht geben wird“, so beschreibt Stefan Balleis aus Walleshausen den Leidensweg der Familie. „Zum Schluss“ ist der Tag, an dem seine Tochter Alessandra kurz vor ihrem zweiten Geburtstag an einem Gehirntumor verstorben ist. Seither muss die Familie Balleis mit dem Verlust, der Trauer, dem Schmerz leben lernen. Eine wichtige Station dabei war vor Weihnachten ein vierwöchiger Rehabilitationsaufenthalt in der Tannheim-Klinik in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald. Wie die Familie mit der Trauer umgeht und anderen Familien helfen will.

Vor Kurzem, am 13. Februar, hat sich der Todestag der kleinen Alessandra zum zweiten Mal gejährt. Während ihres Aufenthalts im Schwarzwald haben die Eheleute Balleis dem Südkurier ihre Geschichte erzählt – im Rahmen einer vorweihnachtlichen Spendenaktion für den Bau eines neuen Kinderhauses in der Nachsorgeklinik. Daraufhin haben sie sich jetzt auch ans Landsberger Tagblatt gewandt. Es gehe ihnen vor allem darum, anderen verwaisten Eltern Mut zu machen, Hilfen, wie sie in Tannheim angeboten werden, anzunehmen und diese auch dann einzufordern, wenn man etwa – wie sie selbst erfahren haben – bei der Krankenkasse auf Widerstände stößt.

Der Hirntumor ist hochaggressiv

Während des Sommerurlaubs war den Eltern 2018 aufgefallen, dass Alessandras Auge verändert aussieht. Der Hausarzt überwies sie mit einem ersten Verdacht an die Uniklinik Augsburg. Nach der Biopsie war klar: Alessandra leidet an einem hochaggressiven ETMR-Hirntumor. Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum gibt es in Deutschland nur einzelne Fälle dieser Tumorart, wirksame Behandlungsverfahren gibt es nicht. Es ist, wie Franziska Balleis erklärt, ein Tumor, der bereits im Embryo angelegt ist und dann in den ersten Lebensjahren ausbricht.

Alessandra Balleis mit ihrer Schwester Isabella im Sommerurlaub 2018. Bild: Familie Balleis

So blieb bei Alessandra nur die Hoffnung, den Tumor mit einer Chemotherapie in Schach zu halten. Zusätzlich versuchte man es mit einer Arsentherapie. Doch das Ergebnis war erschütternd: Tumor und Metastasen wuchsen ungehemmt weiter. Familie Balleis machte es sich daraufhin so schön wie möglich: Mit einem Palliativteam der Hilfsorganisation „Der Bunte Kreis“ an ihrer Seite versuchten sie, die letzten gemeinsamen Wochen auszukosten. Das Wohnzimmer wurde zum Familienschlafzimmer umgebaut. Die Großeltern waren da, Alessandras Pate kam jeden Morgen vorbei, Freunde brachten Essen. Mama Franziska erzählt: „Alessandra war ein Stehaufkind. Aber irgendwann hat man gemerkt, sie kann nicht mehr.“ Da hätten sie gesagt: „Du darfst gehen, in unseren Herzen wirst du für immer bleiben.“

Isabella ist die ältere Schwester von Alessandra. Inzwischen ist sie sechseinhalb Jahre alt und eine aufgeweckte, wissbegierige Erstklässlerin. Die Eltern berichten von einer ganz besonderen Bindung, die Isabella und Alessandra hatten.

Im Sommer 2020 wird Alessandras Schwester Mariella geboren

Auch die letzten Stunden ihres kurzen gemeinsamen Lebens haben die beiden mit Kuscheln und Spielen verbracht. Als im Sommer 2020 die kleine Mariella zur Welt gekommen ist, „hat uns Isabella gefragt, ob sie Mariella auch verliere“, berichtet ihr Papa.

Diese Angst spürten auch die Eltern, denn ein Kind zu verlieren erschüttert das Urvertrauen der ganzen Familie. „Wir sind jetzt zu fünft“, sagt Isabella mit der Selbstverständlichkeit einer Sechsjährigen. Ob zu Hause, im Auto, im Restaurant, Isabella achtet stets darauf, dass für Alessandra ein Platz eingeplant ist.

Alessandra hat für immer ein Platz in der Familie

„Und damit hat sie recht“, meint der 40-jährige Familienvater, denn Alessandra wird immer ihren Platz in der Familie haben. Für Isabella ist es in Tannheim eine heilsame Erfahrung, einmal nicht das einzige Kind mit solch einem Schicksal zu sein. Mit ihren Freunden daheim sei es schwer, über den Tod der kleinen Schwester zu sprechen, da diese so etwas nicht erlebt hätten, sagt Franziska Balleis.

In der Gruppe für Kinder, die Geschwister verloren haben, bastelte Isabella eine Sternschnuppe für Alessandra. Für sich selbst machte sie eine Schatztruhe für kleine Erinnerungsstücke, erzählt sie. Die Eltern sind sehr berührt vom „Write Your Song“-Projekt. Jede Familie macht einen Vers für ihr verstorbenes Kind. Den Refrain singen dann alle zusammen. Nach vier Wochen seien sie gestärkt nach Hause gegangen, erzählt Stefan Balleis.

Es gibt gute und schlechte Momente im Leben der Familie

Allerdings, das fügt seine Frau Franziska gegenüber dem Landsberger Tagblatt an: „Die Trauer begleitet einen Jahre, es gibt gute und schlechte Momente.“ Aber genau deswegen sei es ihnen ein Anliegen, „Eltern Mut machen, dass sie keine Angst haben, darüber zu sprechen, denn man kann die Trauer besser verarbeiten“. Und die vier Wochen in der Schwarzwälder Klinik hätten vor allem auch der Partnerschaft und dem Familienleben gut getan, weil der Haushalt, die Arbeit und das Einkaufen mal ausgeblendet werden konnten. Wichtig sei auch, neue Freunde kennenzulernen, die sie besuchen wollen, sobald die Corona-Lage das wieder zulasse, erzählt die 34-Jährige weiter.

Denn eine Erfahrung nach dem Tode ihrer Tochter sei auch gewesen, dass es nicht immer einfach sei, sich darüber im gewohnten persönlichen Umfeld auszutauschen. Treffe man Familien, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben, „kann man mit der Trauer besser umgehen, über sein Kind reden, weinen und lachen“.

