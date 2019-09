vor 54 Min.

Wie eine Künstlerin die Zeitung liest

Katinka Schneweis verknüpft Schrift und Sprache mit der Malerei

Seit zehn Jahren gibt es in Landsberg den Ellinor Holland Kunstpreis, der in der Langen Kunstnacht vom Landsberger Tagblatt verliehen wird. Zum Jubiläum am Samstag, 14. September, gibt es ein Wiedersehen mit den Preisträgern der vergangenen neun Jahre. Das kulturelle Rahmenprogramm wird von vielen Künstlern gestaltet. In einer Serie stellen wir sie vor. Heute Katinka Schneweis. Und auch der diesjährige Preisträger hat einen Überraschungsauftritt. Wer es ist, dazu geben wir in den nächsten Ausgaben immer wieder Hinweise.

Warum nicht anlässlich der Vergabe des Kunstpreises einer Zeitung diese selbst zum Gegenstand der künstlerischen Auseinandersetzung machen? In neun Jahren Ellinor Holland Kunstpreis hat sich diese Frage noch keiner der beteiligten Kreativen gestellt. Nun aber legt sich die Malerin Katinka Schneweis das Thema auf die Palette.

„News“ gibt es in der Kunstnacht von Schneweis beispielsweise mit dem stark schwarz-weiß kontrastierenden Hauptwerk ihrer Ausstellung im Foyer des Stadttheaters. Auf großem, wie zu einem Doppelbogen aufgeschlagenen Querformat stellen vertikale Farbverläufe den Bezug zu seitenstrukturierenden Elementen wie Blocksatz, Textspalte oder Trennlinie her, während rhythmische Horizontalbewegungen Zeilen andeuten. Darüber gelegt: fein auslaufende oder schroff abbrechende, sanft geschwungene oder unregelmäßig gezackte Linien, die die teils monolithischen Formen aufbrechen und beleben, „ganz so, wie kluges Gedankenspiel einen sperrigen Text beleben kann“, sagt Katinka Schneweis und kommentiert ihre „News“: „… meine Art, Zeitung zu lesen“.

Mit der Verknüpfung von Schrift und Sprache mit der Malerei betrat sie künstlerisches Neuland und stieß dabei aber auf Fragestellungen, die ihre Arbeit seit jeher bestimmen. Schrift versus Schriftbild, Text-Gestaltung: Spannend sei, so beschreibt Katinka Schneweis ihre Faszination für das Thema, „was sich zwischen diesen Polen ereignet“. Um Polaritäten geht es ihr auch im „Seelenporträt“ des Verlegerehepaars Günter und Ellinor Holland. Den Zeitungs-Menschen, die sie nur von zwei Fotos in der Redaktion des Landsberger Tagblatts kannte, nähert sie sich hier intuitiv, ausgehend von der Idee, „in die Persönlichkeit einzutauchen und Dinge über jemanden zu erfahren, den ich nur wenig beziehungsweise von einer anderen Seite kenne.“

Dabei gibt es durchaus Gemeinsamkeiten – zumindest mit der verstorbenen Namensgeberin des Kunstpreises. Mit Ellinor Hollands Faible für und Katinka Schneweis’ Arbeit in der Kunst hätte es den Frauen an Gesprächsstoff nicht gemangelt, zumal beide die Wertschätzung für einen Künstler teilen. Während Katinka Schneweis Meisterkurse bei ihm besucht hat, rückte Ellinor Holland ihn mit dem Ankauf der Bronzefigur „Aphrodite“ auf dem Hof des Verlagsgebäudes der Augsburger Allgemeinen ins Bewusstsein der Mitarbeiter und Besucher: Markus Lüpertz. „Auch ohne persönliche Begegnung“, trauert Katinka Schneweis der verpassten Gelegenheit nicht nach, „haben wir uns, auf anderer Ebene, dennoch sehr intensiv ausgetauscht.“

für die Kunstpreisgala im Landsberger Stadttheater im Rahmen der Langen Kunstnacht am Samstag, 14. September, gibt es im Reisebüro Vivell am Hauptplatz und im Stadttheater (ab Dienstag, 10. September). Der Erlös aus Kartenverkauf geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Themen Folgen