Wie geht es mit Sudbury weiter?

Wrd die Sudbury Schule in Ludenhausen noch einmal aufgemacht? Erneut beschäftigt sich der Bildungsausschuss im Landtag mit dem Thema.

Nächster Teil der unendlichen Geschichte. Der Bildungsausschuss im Landtag entscheidet über die Zukunft der geschlossenen Schule in Ludenhausen.

Am Donnerstag entscheidet der Bildungsausschuss des Bayerischen Landtags über die Petition der Sudbury Schule Ammersee, in der die Vertreter der Schule die sofortige Wiedereröffnung der Schule fordern. Sie erheben massive Vorwürfe gegen die Regierung.

„Hat die Regierung bei der Schließung der Sudbury Schule Ammersee nach Recht und Gesetz gehandelt?“ Diese Frage warf Professor Gerhard Waschler, stellvertretender Vorsitzender des Bildungsausschusses, in der vergangenen Sitzung des Ausschusses auf. Er nahm damit Bezug auf die Petition, die die Vertreter der Sudbury Schule eingereicht hatten.

Jetzt sollen alle wesentlichen Fragen beantwortet werden

In der Ausschusssitzung sollen nun alle wesentlichen Fragen beantwortet werden. Bereits zur Sitzung Anfang April waren so viele Unterstützer gekommen, dass nicht alle in den Saal passten, dieses Mal dürfte der Andrang mindestens genauso groß sein.

Die Sudbury Schule Ammersee war von der bayerischen Regierung nach zwei Schuljahren im Jahr 2016 geschlossen worden. Seitdem setzen sich die Schulvertreter für die Wiedereröffnung ein und haben auch eine Klage gegen die Regierung eingereicht, über die das Verwaltungsgericht München am 2. Juli verhandeln wird. (lt)

