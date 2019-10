Wie im Landkreis Landsberg die Autos geteilt werden

Plus Am Ammersee versuchen sich eigene Vereine am Carsharing. Und in Landsberg? Dort gibt es bald „Drivy“.

Das eigene Auto ist für viele Menschen auf dem Land und in der Stadt wichtig, um von A nach B zu kommen. Was also, wenn es einmal in Reparatur muss oder aus anderen Gründen nicht zu benutzen ist? Was, wenn es schlichtweg zu teuer ist, ein eigenes Auto zu besitzen?

Das Teilen kann von Nutzen sein

Eine Lösung, um dennoch mobil zu bleiben, ist das Carsharing. Das Teilen eines Autos mit mehreren Nutzern wird im Landkreis bereits seit einigen Jahren angeboten. Neue Technologien und Elektroautos erweitern seit Kurzem das Angebot. Das LT gibt einen Überblick, wie das Carsharing im Landkreis aussieht und funktioniert.

Stattauto wird nur an einem Standort genutzt

In der Stadt Landsberg wird das Konzept des Auto-Teilens bereits seit Ende 2011 umgesetzt. Dass es Carsharing in der Lechstadt überhaupt gibt, liege an dem gemeinnützigen Münchner Carsharing-Anbieters „Stattauto“, sagt Wolfgang Buttner. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Landsberger Energieagentur Lena, die das Projekt unterstützt. Bis vor Kurzem standen noch zwei Autos für interessierte Nutzer zu Verfügung, eines am Landsberg Hauptbahnhof und eines am Sandauer Tor. Letzteres wurde aber kürzlich aufgrund von „zu geringer Auslastung“ abgezogen, sagt Buttner. Genauere Hintergründe kenne er aber auch nicht. Rechenbeispiele, wie das Ganze funktioniert gibt es im Internet. Dort steht auch, dass jeder, der Stattauto nutzen will (Teilnahmevertrag) eine Kaution von 500 Euro hinterlegen muss, die bei Austritt zurückgezahlt wird.

Auch ohne eigenes Auto mobil

Auch am Ammersee gibt es Car-Sharing-Angebote: In Dießen stellt der Carsharing Verein Dießen (CSD) seit Kurzem drei Autos zu Verfügung. Eines davon ist ein Elektroauto. „Unser Ziel ist es, dass die Menschen in Dießen auch ohne eigenes Auto mobil sind“, sagt die Vorsitzende des CSD, Gabriele Übler.Um die Autos nutzen zu dürfen müsse man Mitglied im Verein werden und zudem eine Einlage von 600 Euro zahlen, welche beim Austritt aber zurückerstattet werde.

In Schondorf teilen sich Nutzer ebenfalls drei Autos, darunter ist auch ein Siebensitzer mit Anhängerkupplung. Die Autos stehen seit Frühjahr an festen Parkplätzen, die die Gemeinde Schondorf bereitgestellt hat. Übernommen hat das Buchungssystem das Unternehmen „Auto-Teiler“ aus Vaterstetten. In Utting befindet sich derzeit ein Carsharing-Verein im Aufbau. Für die Zukunft sei ein Austausch der Vereine am Ammersee angedacht.

Ein ganz neues Projekt ist „Drivy“

Ein ganz neues Projekt will Wolfgang Hauck in Landsberg und Umgebung etablieren. Das „Drivy“- Projekt werde bereits in den Großstädten München, Berlin und Hamburg genutzt und gehöre dem US-amerikanischen Carsharing-Unternehmen „Getaround“. Hauck hat nach Absprache mit dem Unternehmen nun vor, „Drivy in den ländlichen Raum zu holen“. Er erklärt den Vorteil des modernen Systems: „Das Auto kann einfach mit dem Handy gebucht, geöffnet und wieder verschlossen werden. Eben perfekt für die Generation Smartphone.“ Neue Technologien mache diese „flexiblere Art des Carsharings“ möglich, fügt Hauck hinzu. Auch Vermieter von Autos, die ihren eigenen Wagen gegen Geld verleihen wollen, könnten das System nutzen. Eine Testphase mit einem Auto laufe seit knapp einem Monat in Landsberg. Bisher hätten zwei Personen das Auto für einmal sechs und einmal drei Tage gebucht.

Der Industrial MakerSpace und die E-Wald GmbH aus Landsberg setzen auf eCarsharing, die Nutzer teilen sich also ein Elektroauto. In der Testphase, welche am 22. August diesen Jahres startete, steht ein Opel Ampera-e auf dem Firmengelände am Penzinger Feld zu Verfügung, teilte das Unternehmen per Pressemitteilung mit. In dieser wird der Gründer des Industrial MakerSpace, Thomas Dittler, zitiert: „In der gemeinschaftlichen Nutzung liegt die Zukunft – aus ökologischer, sozialer und ökonomischer Sicht.“ (mn)