13:05 Uhr

Wie in Landsberg aus alten Werbebannern Taschen werden

Ein Landsberger Unternehmer lässt aus Altmaterialien Unikate anfertigen. Warum die Marke Föhnsturm heißt.

Von Dominik Heller

Was passiert eigentlich mit alten Werbe- und Bauzaunbannern, die nicht mehr benötigt werden? Eine Antwort auf diese Frage lautet: Sie landen wiederverwertet als Taschen im Derpart-Reisebüro Vivell in Landsberg. Seit das Reisebüro durch einen Umbau im Mai Platz gewonnen hat, bietet es die bunten Taschen unter dem hauseigenen Label Föhnsturm zum Verkauf an. Neben Bade-, Einkaufs- und Tragetaschen ist auch ein Turnbeutel im Sortiment.

Bayern, Heimat und Berge

Michael Vivell, der Geschäftsführer des Reisebüros, erklärt, der Name des Labels sei ihm in den Sinn gekommen, als er an einem schönen Herbsttag im Englischen Garten sitzend mit einem Föhnwind im Nacken an die Alpen denken musste. Das solle der Name auch widerspiegeln: Bayern, Heimat, Berge. Daraufhin entwickelte er aus der Idee mit einer Grafikerin ein passendes Logo, einen Hut, der gerade vom Wind verweht wird.

Auch das Stadttheater wird hier verewigt

Das Material für die Taschen kommt von den verschiedensten Orten. Die aktuell ausliegenden Taschen bestehen beispielsweise aus einem alten Kinobanner, aus einem Werbebanner des Landsberger Stadttheaters und aus einem Baustellenbanner, das von Kindergartenkindern bemalt worden ist. Jede Tasche sei somit einzigartig.

Soziale und ökologische Aspekte

Die gesammelten Materialien werden an eine Werkstatt in Bruchsal-Bretten geschickt und dort hauptsächlich von Menschen mit Behinderung weiterverarbeitet. Die Produktion der Taschen sei somit eine Kombination sozialer und ökologischer Aspekte, sagt Michael Vivell. Diese Art der Wiederverwendung wird auch Upcycling genannt, da in der Produktion aus einem unbrauchbaren Material ein hochwertiger Gegenstand entsteht.

Neue Kunden fürs Reisebüro

Natürlich will der 45-jährige Unternehmer mit den Taschen auch auf das eigene Geschäft aufmerksam machen. Denn Föhnsturm hat eine eigene Facebook- und Instagram-Seite und solle somit auch neue Kunden in das Reisebüro. Außerdem besitzt das Label keinen eigenen Onlineshop. Denn die Produkte sollen den Menschen verdeutlichen, dass es sich auch in einer digitalisierten Welt lohnen kann, im Geschäft vor Ort zu sein.

Mehr dazu lesen Sie hier: Lotti Pepper ist beim Reisebüro Vivell in Landsberg zu Besuch „Die Aufmacher“ sind offen für alle(s)

Themen Folgen