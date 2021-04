Wie in der Kunst sogar Steine erblühen

Margarete Bartsch und Egon Stöckle zeigen ihre Arbeiten in der Rathausgalerie

So wenig sich während des neuerlichen Lockdowns in der Landsberger Innenstadt sonst gerade tut, zumindest im Rathausfoyer herrscht Betriebsamkeit. Geschuldet, das wissen auch Margarete Bartsch und Egon Stöckle, ist dies zumindest in Teilen einer gewissen „Örtlichkeit“. Und nicht jeder, vermerken die beiden Künstler, der „hier durchläuft“, sei auch Besucher ihrer Ausstellung. Nicht wenige aber werden dazu, denn dem Sog der Arbeiten, die die Malerin und der Bildhauer unter dem Titel „Kunst macht weiter“ dort präsentieren, kann sich kaum jemand entziehen.

Wie ein Band, über das sich ein Farbnarrativ von kühl zu warm fortspinnt, ziehen sich sieben präzise Bezug aufeinander nehmende Gemälde von Margarete Bartsch über die lange Seitenwand des Foyers. Zentral gehängt zwischen sonst nur Quadraten hat die querformatige Themenarbeit „Pax“ eine Schlüsselfunktion – nicht nur hinsichtlich ihrer Kreuz-Symbolik und inhaltlichen Aussage; auch formal bildet das Gemälde den Dreh- und Angelpunkt der Bildpräsentation und die Achse, zu deren einen Seite die winterlich kühlen Grün-, Blau- und Grautöne „unterm Eis“ und durchs Wasser hervorglänzender „Kieselsteine“ dominieren, und zur anderen Seite vom zart schimmernden „Mohn“ bis hin zum intensiven „Sommerleuchten“ warme Erd- und Sonnenfarben Raum greifen. Natur, um die es Margarete Bartsch in fast allen ihren Arbeiten geht, vermittelt sich in ihrer Malerei nicht in Details.

Mit Blick auf „Mohn“ etwa erläutert die Künstlerin, dass darin nicht eine Pflanze möglichst genau abgebildet, sondern vielmehr „Pflanzliches“ zum Ausdruck gebracht werden solle. Kunst, so Margarete Bartsch, dürfe sich nicht darin erschöpfen, Sichtbares wiederzugeben. Der Ausstellungstitel sei deshalb auch nur zum Teil auf die derzeit schwierige Lage von Künstlern bezogen, vor allem aber angelehnt an das Klee-Zitat: „Kunst macht sichtbar“.

In der Konzentration aufs Wesentliche treffen sich Margarete Bartschs atmosphärisch dichte Gemälde und die von strenger Formensprache gekennzeichneten Skulpturen des Bildhauers Egon Stöckle. Auf Sockeln vor der Fensterfront „betreten“ verschiedene Arbeiten der bekannten Werkgruppen Kopf, Tor, Haus, Keilmänner, Stadt, Tanz quasi stellvertretend und jede für sich „die Bühne“. Vielgestaltig beleuchten sie auch im kleinen Format eindrucksvoll den weiten Schaffensraum des Künstlers und zeigen zudem Stöckles souveräne Handhabung des Materials. Ein Bildhauer, der sich nicht zugleich als Handwerker versteht – undenkbar für den 2019 mit dem Herkomer-Preis der Stadt Landsberg ausgezeichneten Kunstschaffenden, der es so beschreibt: „Bildhauer sind Arbeiter. Die Verbindung von Geist und Hand, von Denken, Planen, Entwerfen und Handeln sind das Fundament meiner Arbeit.“

Nicht in der Zerrissenheit, sondern dieser Symbiose entstehen Stöckles Werke, die über ihre Materialität hinaus auf andere Ebenen verweisen: „randvoll, Bronze-Stein“ – mag sein, mehr aber sieht der Betrachter in der so beschriebenen Arbeit, ihrem nach unten wie Wurzelwerk geöffneten Fuß, dem schräg daraus hervorkommenden Stiel und dem oben in eine schalenförmige Vertiefung eingepassten rötlichen Stein, dann doch – eine wunderschön erblühte Blume. (ink)

bis Sonntag, 25. April, Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 17 Uhr.