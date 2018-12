18:53 Uhr

Wie sicher sind die Christkindlmärkte im Landkreis Landsberg?

Rammschutz und Security: Wie Gemeinden im Landkreis Landsberg ihre Christkindlmärkte schützen und was die Fieranten sagen.

Von Stephanie Millonig und Alexandra Lutzenberger

Poller stehen in Kaufering nicht auf der Agenda, wie Siglinde Hillebrand erzählt, die für die Organisation des Adventsmarktes in der Gemeindeverwaltung zuständig ist. Man habe die Polizei zurategezogen, erzählt sie. Als Rammschutz seien bei dem Markt, der am vergangenen Wochenende stattfand, ein Feuerwehrfahrzeug und ein weiteres großes Fahrzeug aufgestellt worden. „Außerdem sind zwei Feuerwehrleute, zwei Sanitäter und zwei Security-Mitarbeiter im Einsatz.“ Auf die Security-Leute sei sie von einem Besucher angesprochen worden, der wissen wollte, ob es dies brauche.

In Dießen denkt man laut Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer schon über ein Sicherheitskonzept nach. Man habe auch angedacht, die Zufahrt von der Rotter Straße her zu blockieren. Allerdings würden dort auch viele Anwohner dann nicht mehr ihr Haus erreichen. „Der Markt bei uns ist ja schon vorbei, wir werden das wohl im nächsten Jahr diskutieren“, so Springer.

Die Standbetreiber beim Tollwood haben eine eigene Whatsapp-Gruppe

Wie fühlen sich die, die beruflich auf Großveranstaltungen und Weihnachtsmärkten vertreten sind? Johann Maisch, der mit seiner Frau Lilo, geborene Schamper, seit Beginn des Landsberger Christkindlmarktes eine Würstlbude betreibt, hat keine Angst bei seiner Arbeit dort. „Heute ist in größeren Menschenansammlungen immer eine Gefahr gegeben. Es ist eine Gefahr, mit der wir allgemein zu leben haben.“ Vor zwei Jahren, nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, sei die Verunsicherung der Besucher spürbar gewesen, dies habe sich aber gelegt.

Roger Jürgens aus Dettenschwang ist seit 19 Jahren Gastronom auf dem Tollwood Festival in München. Seine Bar Almrausch befindet sich unweit eines der Eingänge des Festivals, das im Winter laut Veranstalter rund 600.000 Besucher anlockt. Vor einem Anschlag fürchtet er sich nicht: „Autos und Lkw haben keine Chance wegen der Hindernisse, die aufgestellt werden.“ Die Tollwood-Aussteller hätten außerdem eine WhatsApp-Gruppe für Notfälle. Über Straßburg habe er noch nicht mit Standkollegen gesprochen.

Enrico Hünniger aus Schondorf betreibt mit Jürgens den Spirituosenhandel „Der Schwarzbrenner“ und hat auf mehreren Weihnachtsmärkten Stände. „Eigentlich rechne ich nicht mit einem Anschlag, ich gehe davon aus, dass die Sicherheitsbehörden das auf dem Schirm haben.“ Hünniger beschäftigt eher, dass beispielsweise das Anliefern von Ware in Ingolstadt wegen der Betonsperren schwierig ist. „Während der Weihnachtszeit ist man so eingespannt, da bleibt keine Zeit, über potenzielle Gefahren nachzudenken“, sagt Hünniger gegenüber dem LT. Außerdem habe man Stände in kleineren Städten und nicht an den Hotspots wie Nürnberg.

