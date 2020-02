vor 53 Min.

Wie stark soll Ellighofen wachsen?

Bei der Bürgerversammlung in Ellighofen geht es darum, den richtigen Weg für den Landsberger Stadtteil zu finden. Was sich die Bewohner wünschen

Von Stephanie Millonig

Wohin soll die (Entwicklungs-)Reise gehen im Landsberger Stadtteil Ellighofen? Mehr Nachverdichtung im Ortskern bringt zwar Bauplätze für Einheimische, aber auch eine Gefahr der Verstädterung. Dieser Zwiespalt wurde in der Bürgerversammlung angesprochen. Rund 60 Ellighofer hatten sich dazu im Brunnenwirt eingefunden.

Der Stadtteil im Westen Landsbergs ist zumindest hinsichtlich der Einwohner kleiner geworden. Oberbürgermeister Mathias Neuner berichtete, dass nur noch 436 Personen in dem Ort lebten, neun weniger als 2018. Von der bebauten Fläche her könnte Ellighofen bald größer werden: Im Norden von Ellighofen soll im Flächennutzungsplan ein Areal von etwa zwei Hektar als künftiges Bauland dargestellt werden. Neuner bezeichnete es als „Abrundung des Dorfes“ und geht davon aus, dass dort 30 bis 50 Wohneinheiten entstehen könnten. Als Bauland ausgewiesen werde die Fläche sicherlich nicht in einem Stück, sondern in drei bis vier Abschnitten. „Ich denke, der Stadtrat wird dort Flächen im ’Landsberger Modell’ für Einheimische ausweisen wollen“, nahm der Oberbürgermeister vorweg.

Aber was sind Einheimische? „Wir haben keinen Bedarf an bis zu 50 Wohnungen“, sagte ein Ellighofer. Das diskutierte neue Baugebiet sei eine Lösung in Richtung Landsberg. „Es soll dem Dorf was bringen, nicht dem Landsberger Wohnungsdruck“, so seine Forderung. Ellighofen solle ein Dorf bleiben.

Neuner versprach, dass man die dort entstehenden Bauplätze maßvoll und sukzessive verkaufen werde in einer Zeitschiene von 25 Jahren und es mit den Bürgern von Ellighofen absprechen werde.

Das gleiche Thema, nämlich Bauland, sprach ein weiterer Ellighofer an. Er wünscht sich aber mehr Baurecht innerorts, sodass Nachverdichtung möglich sei und Kinder neben den Höfen und Häusern der Eltern bauen könnten. Der bestehende Bebauungsplan, der große Grundstücke ausweist, verhindert dies, wie in der Versammlung deutlich wurde.

Mathias Neuner erläuterte, dass beispielsweise leicht Überschreitungen eines Baufensters im Bebauungsplan mittels einer Befreiung erlaubt werden könnten. Wenn aber komplett außerhalb des bisher festgelegten Bauraums gebaut werden solle, müsse ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden.

Ernst Müller vom Landsberger Ordnungsamt sprach eine Problematik an, die daraus entstehen könnte: Die Ellighofer hätten sich bei der Formulierung des bisherigen Bebauungsplans bewusst gegen Nachverdichtung entschieden, damit das Dorf nicht verstädtere.

Wenn jetzt grundsätzlich auf den Grundstücken mehr Baurecht ausgewiesen werde, „dann baut nicht nur der Bua rein“, so Müller. Beim nächsten Grundstück werde dann vielleicht der Stadel an Ortsfremde verkauft. „Es ist eine schwierige Thematik, wenn mal was losgetreten ist.“

Gefordert wurden in der Bürgerversammlung auch wieder Geschwindigkeitsmessungen in der Fuchstalstraße. Neuner stellte die Zahlen der vergangenen Messungen vor, die bei 225, 210 und 436 Fahrzeugen gesamt jeweils nur eine Beanstandung ergaben. Der Oberbürgermeister versprach aber weitere Messungen. Zum noch immer fehlenden WLAN-Hotspot erläuterte Neuner, dass die Installation des öffentlichen Zugangspunkts nicht so leicht sei, da beim Brunnenwirt auf den Denkmalschutz Rücksicht genommen werden müsse. In der Versammlung war zu erfahren, dass der Wirt WLAN und einen Gastzugang eingerichtet habe.

Über das, was los war und heuer los sein wird, berichtete Ortssprecher Stephan Niedermayer. Der wichtigste Termin wird heuer das Dorffest vom 24. bis 26. Juli sein: Dann feiern nämlich Schützen und Veteranen ihr 100-jähriges Bestehen.

