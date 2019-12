vor 19 Min.

Wie viel Feuerwerk darf es sein?

Plus Das Silvesterfeuerwerk steht in der Kritik. Was machen die LT-Leser - böllern oder nicht? Wir haben uns in der Landsberger Innenstadt umgehört.

Von Christian Mühlhause

Das Feuerwerk gehört zu Silvester einfach dazu, oder? Dazu gehen die Meinungen bei den Menschen im Landkreis auseinander, zeigt eine Umfrage des Landsberger Tagblatts.

Die Landsbergerin Simone Anton beispielsweise hat Feuerwerkskörper gekauft, auch wenn sie selbst darauf verzichten könnte. „Wir machen es den Kindern zuliebe, weil sie sich darauf freuen. Es ist über die Jahre aber immer weniger Geld geworden, was wir dafür investiert haben. Heuer sind es knapp 30 Euro.“ Anton findet, dass es sinnvollere Dinge gibt, für die man das Geld ausgeben kann. Eine Rolle spielt für sie auch der Umweltgedanke, weswegen sie weniger knallt als in früheren Jahren. Der Umweltgedanke beeinflusst die Kaufentscheidung Auch für den Landsberger Robert Huber ist der Umweltgedanke einer der Gründe, warum er heuer auf alles – außer auf Wunderkerzen – verzichtet, sagt er. Huber hat zudem den Eindruck, dass die Böller in den vergangenen Jahren immer lauter geworden sind. Eine Entwicklung, die ihn störe. Das Feuerwerk wird er sich trotzdem ansehen, wenn er in der Neujahrsnacht in der Landsberger Innenstadt unterwegs ist. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mit der Familie feiert der Landsberger Llyod Fertig Silvester, allerdings in kleinerem Rahmen als in den Vorjahren. Deswegen werde auch das Feuerwerk kleiner ausfallen, sagt er. „Ein oder zwei Batterien und noch einige Raketen, das genügt. Es schießen ja auch viele andere Feuerwerkskörper ab und wir können da zuschauen.“ Feuerwerk vertreibt die bösen Geister Für Jasmina Zielke und Angelo Leirer gehört das Feuerwerk einfach dazu. „Wir feiern in größerem Rahmen mit der Familie. Bis alle Raketen und Batterien abgeschossen sind, kann es schon eine Stunde dauern, schließlich bringt jeder etwas mit.“ Sie selbst gibt kein Geld aus, „aber nur, weil die anderen Familienmitglieder beim Einkaufen schneller sind“, sagt sie und schmunzelt. Aus Sicht von Angelo Leirer ist es auch ein schöner Brauch, die bösen Geister durch das Feuerwerk zu vertreiben. In der öffentlichen Diskussion ging es in den vergangenen Tagen vor allem um Handelsketten, die Feuerwerk aus ihrem Sortimenten verbannen, und auch viele Tierbesitzer forderten zum Verzicht auf. Die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache. Laut Statistischem Bundesamt wurden mehr als 47.000 Tonnen Silvesterraketen und Böller importiert. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Anstieg um fast elf Prozent, gegenüber 1999 sogar um 48 Prozent. Lesen Sie dazu auch:Trotz Kritik: Deutsche kaufen tonnenweise Raketen und Böller

