30.10.2019

Wie viel Nachverdichtung geht?

Aus drei werden in Landsberg doch sechs neue Wohnungen

Nachverdichten – aber wie stark? Um diese Frage ging es mal wieder im Bauausschuss des Landsberger Stadtrats. Dort lag in der jüngsten Sitzung ein Bauantrag zur Errichtung eines Hauses mit sechs Wohneinheiten in der Altöttinger Straße vor.

Das Vorhaben an sich war für die Stadträte nicht neu, denn im Dezember hatte der Ausschuss bereits das Einvernehmen mit einer Bau-voranfrage erteilt. Damals waren jedoch erst drei Wohnungen geplant. Nun sind es sechs, wobei die Größe des Gebäudes nicht verändert wurde, wie die zuständige Mitarbeiter

Bauausschuss vortrug. „Das ist für mich eine komplett andere Situation“, machte Wolfgang Neumeier (UBV) deutlich. Deshalb müsse ein neues Genehmigungsverfahren geführt werden, meinte er. „Absolut schockiert“ zeigte sich sein Fraktionskollege Franz Daschner. „Die Garage steht außerhalb der Baulinie, und in dieser wunderschönen Wohngegend bekommen wir eine große zubetonierte Fläche.“

Beide Einwände wies die Mitarbeiterin des Bauamts zurück. Bei der Frage, ob sich ein Gebäude in die Umgebungsbebauung einfüge, komme es nicht darauf an, wie viele Wohneinheiten es beinhalte. Und in der Straße befänden sich auch schon auf anderen Grundstücken Nebengebäude außerhalb der Baulinie.

Dass die Stellplätze in Form von Duplexgaragen errichtet werden, missfiel Moritz Hartmann (Grüne): Da sei doch zu erwarten, dass die Autos dann auf der Straße stünden, meinte er. Außerdem sollten „richtige“ Fahrradstellplätze mit Überdachung vorgesehen werden. Die Sorge, dass die Autos nicht den Weg in die Duplex-Garagen finden, teilte Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) nicht: Solche Aufzuggaragen würden zumindest nicht als Gartenhäuser zweckentfremdet, wie dies bei herkömmlichen Garagen häufig der Fall sei. Im Übrigen plane der Bauherr genau das, „was in Sonntagsreden immer wieder gefordert wird“. Es werde nicht draußen am Stadtrand gebaut, sondern nachverdichtet, und es entstünden eher kleinere Wohnungen mit Flächen von rund 30 bis 100 Quadratmetern. „Das ist genau das, was wir brauchen.“ Für die geforderten Fahrradstellplätze gebe es derzeit noch keine entsprechende Satzung, machte der Leiter des Ordnungsamts, Ernst Müller, klar. Am Ende wurde das Einvernehmen mehrheitlich erteilt. (ger)

