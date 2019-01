03.01.2019

Wie wichtig Bewegung für die Kleinsten ist

2019 kommt ein neuer Vortrag hinzu. Manche Kurs-Bausteine gibt es nur auf Bestellung

Der Besuch von Bausteinen des Landsberger Eltern-ABCs gibt Vätern und Müttern mehr Sicherheit und hilft ihnen, besser auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einzugehen. Das fanden laut Pressemitteilung pünktlich zum zehnjährigen Bestehen des Elternbildungsprogramms Studenten der Katholischen Stiftungshochschule München heraus. Kein Wunder also, dass das Landsberger Eltern-ABC bald seinen 7000. Besucher begrüßen kann. Für 2019 sind einige Neuerungen geplant.

Das Elternbildungsprogramm von Gesundheitsamt, Amt für Jugend und Familie und den SOS-Beratungsstellen bietet laut Pressemitteilung ab 2019 einen neuen Vortrag an, der sich ganz dem Bewegungsdrang der Kleinen widmet. Unter dem Titel „Und Action! Bewegung für die Kleinsten“ zeigt Physiotherapeutin Birgit Jansen, wie Eltern diesem schon vom Säuglingsalter an gerecht werden können.

Neu sei außerdem, dass die sieben Plus-Bausteine des Eltern-ABCs 2019 nur auf Bestellung angeboten würden – so wie es auch die Studenten der Stiftungshochschule empfohlen hätten. Bausteine auf Bestellung gibt es für Kindertagesstätten, Vereine, Gemeinden, Krabbelgruppen, aber auch Eltern, die sich zusammenschließen, mindestens zwölf Teilnehmer zusammenbringen und einen Raum stellen. Sie können unter kontakt@landsberger-eltern-abc.de einen der Bausteine bestellen, deren Inhalte im Terminflyer und auf der Homepage (www.landsberger-eltern-abc.de) zu finden sind. In Absprache mit dem jeweiligen Referenten wird dann ein passender Termin vereinbart.

Die von Beginn an von Schubert International gesponserten Bausteine sind kostenlos, die Teilnehmer erhalten wie gewohnt ihren Bonus in Höhe von 20 Euro. Das Kooperationsteam freue sich, wenn von diesem Angebot – das im Übrigen auch für die 18 Bausteine bis zum dritten Geburtstag des Kindes gilt – reger Gebrauch gemacht wird. Der Besuch der Bausteine lohne sich auf jeden Fall, so die Einschätzung der Studenten. Sie fanden unter anderem heraus, dass sich Mütter und Väter dadurch in ihrer Rolle als Eltern sicherer fühlten und ein häufigerer Besuch der Bausteine dies weiter fördere. Außerdem helfe ihnen die Teilnahme am Elternbildungsprogramm dabei, die Signale ihres Kindes besser zu erkennen, angemessen auf sie zu reagieren und somit besser auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingehen zu können.

Die Flyer 2019 des Eltern-ABCs sind bei den Kooperationspartnern, aber auch in Arztpraxen und Geschäften erhältlich. (lt)

