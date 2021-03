vor 32 Min.

Wie wird die Gemeinde Dießen fahrradfreundlich?

Plus Die Grünen in Dießen setzen auf Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Institutionen. Doch die Mehrheit im Gemeinderat befürchtet vor allem hohe Kosten.

Von Gerald Modlinger

Wie kann Dießen eine möglichst fahrradfreundliche Gemeinde werden? Diese Frage hat im Gemeinderat in der jüngsten Sitzung eine lebhafte Debatte ausgelöst. Anlass dafür war ein Antrag der Grünen, die Marktgemeinde möge einer Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) beitreten.

„Es geht uns um eine fahrradfreundliche Kultur“, fasste Gabriele Übler (Grüne) die Motivation ihrer Fraktion zusammen, in den in der Arbeitsgemeinschaft organisierten Gemeinden (darunter auch etliche aus dem südwestlichen Oberbayern) habe es durch das gegenseitige Voneinanderlernen und die Vernetzung von Kompetenzen „einen totalen Schub gegeben“. Der zusätzliche (Personal-)Aufwand wäre für Dießen überschaubar, eine geringfügig beschäftigte Person würde in Zusammenarbeit mit ehrenamtlich tätigen Personen wie zum Beispiel den Mobilitätsreferenten des Gemeinderats die dabei entstehenden Aufgaben in Dießen bewältigen können.

Mehrere Dießener Gemeinderäte äußern Bedenken

Übler reagierte damit auf den in der Sitzungsvorlage von der Verwaltung skizzierten Arbeitsaufwand. Selbst ein Teil der mit einer Mitwirkung in der Arbeitsgemeinschaft (eine Mitgliedschaft würde auf mindestens fünf Jahre angelegt sein) verbundenen neuen Aufgaben könne mit der aktuellen Personalstärke im Rathaus nicht bewältigt werden, in Weilheim etwa sei ein Mitarbeiter 15 Stunden pro Woche mit diesem Thema beschäftigt, in Bruckmühl gehe man davon aus, eine halbe Stelle schaffen zu müssen. Außerdem müsse der Markt Dießen vor einem Beitritt erst einmal zahlreiche Vorgaben erfüllen: Genannt wurden dabei Stichworte wie Radverkehrsbeauftragter, ein klares und stringentes Konzept zur Radverkehrsförderung und eine ebensolche Radverkehrspolitik mit Blick auf Infrastruktur, Service, Information und Kommunikation und ähnliche Punkte.

Die Dießener Gemeinderätin Gabriele Übler (Grüne). Bild: Julian Leitenstorfer/Archiv

Auch außerhalb der Grünen-Fraktion war im Gemeinderat wenig Neigung zu erkennen, der Arbeitsgemeinschaft beizutreten. „Ich halte davon nichts“, sagte Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger). „Wir haben vor 13 oder 14 Jahren einen Antrag für einen Radweg nach Raisting gestellt, und wenn ich jetzt lese, dass in dieser Arbeitsgemeinschaft die gleichen Organisationen wieder mitarbeiten, dann zweifle ich an der ganzen Sache. Wenn etwas in 13 Jahren nicht gegangen ist, warum soll es dann in vier Jahren klappen?“„Weil wir dann diese Leute mit im Boot haben und nicht gegen uns“, antwortete Übler. Wenn man über diese Arbeitsgemeinschaft auch die Oberste Baubehörde und das Staatliche Bauamt an der Seite habe, könnte man auch in Sachen Anbindung nach Utting und Schondorf schneller vorankommen.

Herbert Kirsch nennt Antrag "Symbolpolitik"

Grundsätzliche Bedenken trug auch Michael Lutzeier (Die Partei) vor: Er sei nach den Maximen von Nachsicht, Rücksicht und Vorsicht eher für eine „Deregulierung“ des Verkehrs und frage sich, warum man die Radverkehrspolitik „outsourcen“ wolle: „Das kommt mir ineffizient und wie eine kostenintensive Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vor.“ Noch deutlicher wurde Herbert Kirsch (Dießener Bürger): „So ein Antrag ist nichts anderes als Symbolpolitik auf Kosten des Steuerzahlers.“ Ein häufiger Grund, warum Radwege scheitern, seien fehlende Grundstücke. „Und für einen Radweg können Sie kein Enteignungsverfahren durchführen, das sieht das Gesetz nicht vor, und da hilft auch eine Organisation wie eine Arbeitsgemeinschaft nichts.

Thomas Höring (Freie Wähler) setzte auf örtliche Initiativen und verwies auf den Antrag seiner Fraktion auf einen Ausbau des Weges für Radfahrer über Bierdorf nach Riederau. Da könne sich jede weitere Gruppierung im Gemeinderat auch noch weitere Gedanken machen. Und die Verwaltung verwies auf entsprechende Aktivitäten im Rathaus: So sei bereits im Herbst eine Studie beauftragt worden, um zu ermitteln, wie der Von-Schorn-Weg oberhalb der Von-Eichendorff-Straße ertüchtigt werden müsste, um insbesondere Schülern ein gefahrloses Radeln von und zur Schule zu ermöglichen.

Antrag der Grünen wird deutlich abgelehnt

Dem Meinungsbild in der Diskussion entsprechend wurde der Antrag der Grünen, der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen beizutreten, mit 21:3 Stimmen abgelehnt.

Anschließend wurde einstimmig ein weiteres Mobilitätsprojekt auf den Weg gebracht. Die Richtlinien für das von den Freien Wählern beantragte Förderprogramm für E-Lastenräder und -Anhänger wurde beschlossen. 15000 Euro stehen dafür in diesem Jahr im Haushalt zur Verfügung. Privatpersonen und örtliche gemeinnützige Vereine können sich dabei auf Antrag den Kauf von elektrisch betriebenen Lastenrädern mit 25 Prozent des Kaufpreises beziehungsweise maximal 1500 Euro fördern lassen. Für Anhänger gilt die gleiche Förderquote bei einer Deckelung auf 500 Euro.

