Wieder Farbanschlag: Ist hier Rassismus im Spiel?

Plus Zum siebten Mal wird die „Essbar“ Ziel eines Farbanschlags. Im Gebäude befindet sich das Clubheim von Türkspor Landsberg. Die Hausbesitzerin vermutet einen Zusammenhang.

Die „Essbar“ in der Augsburger Straße in Landsberg bietet einen erschreckenden Anblick: Wände, Fenster, Boden und die Außenbestuhlung sind mit dicken schwarzen Farbflecken verschmiert. Für Selim Ayoglu, Pächter des Imbisses, war es ein Schock: „Ich bin verzweifelt“, sagte er. Denn das ist in den vergangenen knapp drei Jahren schon der siebte Farbanschlag auf das Gebäude.

Vor Ort machte sich auch Nicole Lampl, die Besitzerin des Hauses, einen Eindruck von dem Schaden. „Inzwischen glaube ich an einen rassistischen Hintergrund“, sagt sie. In dem Gebäude ist neben der „Essbar“ auch das Vereinsheim von Türkspor Landsberg untergebracht. Ayoglu ist Chef des Vereins. „Meine drei Kinder wohnen auch in dem Haus“, sagt Lampl, diese hätten aber ebenfalls keine deutschen Nachnamen.

Der Gesamtschaden liegt im sechsstelligen Bereich

Rund 30.000 Euro hat sie wegen der vorherigen Farbanschläge bereits investieren müssen: „Andere fahren in den Urlaub, ich renoviere das Haus“, sagt sie mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Jetzt kämen die nächsten Ausgaben auf sie zu, die auch keine Versicherung übernehmen würde. „Dagegen kann man sich nicht versichern.“

Angefangen haben die Anschläge im Jahr 2016. In der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober wurde erstmals die Fassade des Gebäudes beschmiert. 2017 folgten sogar vier derartige Aktionen, 2018 war es eine und jetzt – in der Nacht auf Freitag – die siebte. „Es ist immer in der Nacht von einem Feiertag auf den Werktag“, sagt Selim Ayoglu. „Ich habe schon Angst, dass wir bald die Kündigung bekommen.“

Doch das wiegelt Nicole Lampl prompt ab: „Jetzt erst recht nicht. Das macht nicht der Verein, sondern irgendein Vollidiot“, betont sie. „Bis jetzt ist es nur Sachschaden. Aber wenn er ertappt wird – ich weiß nicht, was der dann macht“, gibt sie über den Täter zu bedenken.

Eine Überwachungskamera konnte bislang auch nicht helfen

Nach dem fünften Vorfall im September 2017 hatte die Polizei geraten, Videokameras zu installieren, was auch geschah. Doch auf dem Band ist diesmal nichts zu sehen. Das Problem: Die Kamera ist so installiert, dass sie erst bei Bewegungen auf dem Grund der „Essbar“ anspringt. Der Fußweg, der am Gebäude vorbeiführt, darf nicht erfasst werden.

Doch genau von dort aus, so lassen es die Farbspritzer am Boden vermuten, könnte der Täter gehandelt haben. Die Polizei habe auch diesmal den Vorfall protokolliert und Farbproben genommen, sagt Ayoglu gegenüber dem LT. „Wir haben Strafanzeige gestellt, aber wahrscheinlich wird wieder nichts dabei rauskommen“, sagt Ayoglu resigniert, denn es gebe zu wenige Anhaltspunkte. Im Gegensatz zum Anschlag im Juni vergangenen Jahres, als die Videokamera zum möglichen Tatzeitpunkt eine verdächtige Person erfasst hatte. Allerdings half das am Ende aber auch nichts. „Ich hoffe, dass irgendjemand was gesehen hat. Wir sind hier mitten in der Stadt, da sind doch viele Leute“, sagt Ayoglu.

Wurde der Anschlag von der Straße aus verübt?

Zwischen 23.30 und etwa 1 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag müsste der Anschlag ausgeführt worden sein, habe er auch der Polizei mitgeteilt. „Der Täter muss doch irgendein Gerät haben, mit dem er die Farbe verspritzt, das müsste doch auffallen“, sagt Selim Ayoglu.

Allerdings könnte es diesmal auch sein, dass der Anschlag aus einem langsam fahrenden Auto heraus ausgeführt worden ist. Die Spritzer an der Fassade sind nicht so hoch wie bei den vorherigen Anschlägen. „Die Scheibe des Ladens können wir wenigstens reinigen, alle anderen Spritzer bekommen wir nicht mehr weg“, so der Türkspor-Vorsitzende. Vier Gartenstühle, einen Tisch und einen großen Schirm könne man gleich entsorgen.

Passanten, die am Freitagvormittag am Gebäude vorbeigegangen sind, waren ebenfalls entsetzt. „Das ist ja eine Sauerei. Wer macht denn so was?“, ist der einhellige Tenor. Das wüssten auch Selim Ayoglu und Nicole Lampl nur allzu gerne. „Wir brauchen die Hilfe der Bürger“, lautet der Appell von Selim Ayoglu.