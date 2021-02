09:55 Uhr

Wieder ein Corona-Toter im Landkreis Landsberg

Die Zahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Personen im Landkreis Landsberg steigt weiter. Das Landratsamt veröffentlicht neue Zahlen zu den Impfungen.

Von Daniel Weber

Im Landkreis Landsberg ist eine weitere Person in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Das Landratsamt spricht von einer betagten Person mit Vorerkrankungen. Damit steigt die Zahl der in Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Bürger im Landkreis auf 48.

Weiter gesunken ist hingegen der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der positiv getesteten Bürger pro 100.000 Einwohner. Er liegt inzwischen bei 30,8, am Mittwoch hatte das Landratsamt noch einen Wert von 35,7 bekanntgegeben.

Kreis Landsberg: Deutlich mehr Kontaktpersonen in Quarantäne

Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 2953 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 2810 von ihnen sind inzwischen wieder genesen. Stand jetzt befinden sich 92 Bürger in Quarantäne, bei denen ein Test positiv angeschlagen hat. Am Dienstag waren es 93, am Mittwoch 91.. 160 weitere sind in als Kontaktperson 1 in Quarantäne und damit über die Hälfte mehr als am Vortag - damals gab es noch 102 solche Kontaktpersonen.

Drei Covid-19-Patienten werden beatmet

Im Klinikum Landsberg werden derzeit zwölf Patienten mit einer Coronainfektion behandelt, vier von ihnen befinden sich auf der Intensivstation. Drei der Intensivpatienten müssen momentan beatmet werden.

Das Landratsamt Landsberg hat neue Zahlen zu den Impfungen veröffentlicht: Im Impfzentrum in Penzing und von mobilen Impfteams haben inzwischen 4.815 Personen die erste Impfung bekommen und 1827 auch die zweite. Vergangene Woche waren es noch 4056 Erst- und 1681 Zweitimpfungen.

Weitere Fälle, bei denen eine der Virusmutationen nachgewiesen wurden, nennt das Landratsamt Landsberg nicht.

