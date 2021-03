vor 19 Min.

Wieder in Haft

Ein Gefangener beschuldigt einen Arzthelfer, ihn mit Hepatitis C infiziert zu haben. Vor Gericht schenkt man ihm wenig Glauben

Hat ein Arzthelfer einen Gefangenen der Landsberger Justizvollzugsanstalt (JVA) mit Hepatitis C infiziert? Das behauptete der 34 Jahre alte Gefangene. Amtsrichterin Katrin Prechtel und Staatsanwalt Benjamin Rüdiger schenkten ihm keinen Glauben. Und so muss der Mann nach der Verhandlung wegen falscher Verdächtigung in Landsberg erneut hinter Gitter.

Richterin Katrin Prechtel verurteilte den fünffach vorbestraften Mann schließlich zu sieben Monaten Gefängnis. Die Vorsitzende und Staatsanwalt Rüdiger waren der Meinung, dass der Angeklagte das Hepatitis-C-Virus bei seinem Haft-antritt im Oktober 2019 in Landsberg bereits „mitgebracht“ habe.

Der Angeklagte behauptet hingegen, dass ihn der 60-jährige Arzthelfer der JVA mit Hepatitis C angesteckt habe, weil er ihm eine Spritze „unsachgemäß“ in den Arm gestochen habe. Der 34-Jährige sagte, dass die Spritze schon unverpackt auf einem Tisch gelegen sei, als er in den Raum gerufen wurde. Außerdem kritisierte der Mann, dass er sich über viele Monate hinweg beim Anstaltsarzt vergebens um Medikamente bemüht habe.

Der als Zeuge geladene Arzt sagte, dass Hepatitis C bei Menschen einen ganz unterschiedlichen Verlauf nehmen könne. Beim Einsatz von Medikamenten gebe es Fristen einzuhalten, an denen ein Arzt nicht vorbeikomme. Der Zeuge bezog auch Stellung zu dem Vorwurf, die Spritze sei zwei Mal verwendet worden. Aus hygienischen Gründen denke niemand daran, die gleiche Spritze zweimal einzusetzen, sagte er. Es handle sich um ein steriles Gerät, das sofort nach dem Einstechen in einem Behälter entsorgt werde. Sollte trotzdem jemand einen „zweiten Schuss“ wagen, müsste erst mühselig und langwierig ein Verschluss auf der Kanüle geknackt werden, sagte der Anstaltsarzt.

Wo sich der Angeklagte mit dem Hepatitis-Virus infiziert hat, konnte in der Verhandlung nicht geklärt werden. Mögliche Ansteckungsherde hätte es beim Geschlechtsverkehr sowie beim Piercing oder Tätowieren im Ausland in den Monaten vor dem Haftantritt gegeben. Staatsanwalt Benjamin Rüdiger beantragte zehn Monate Haft. Die Begründung für seine „falschen Verdächtigungen“ habe der Angeklagte völlig an den Haaren herbeigezogen, sagte Rüdiger. Was der 34-Jährige da gemacht habe, liege außerhalb jeglicher Lebenserfahrung, war sich Richterin Prechtel in der Bewertung der Straftat mit dem Anstaltsarzt einig. Überhaupt nicht gefiel Prechtel, dass der Mann beim Verbüßen einer Straftat bereits eine weitere verübt habe.

Verteidigerin Sarah Stolle beantragte einen Freispruch. Ihr Mandant habe nicht vorsätzlich gehandelt und schon gar nicht wider besseres Wissen. (eh)

