Wieder kein Töpfermarkt an Christi Himmelfahrt in Dießen

Wie im vergangenen Jahr fällt wegen Corona auch heuer der Dießener Töpfermarkt am Himmelfahrtswochenende aus. Doch wie im vergangenen Jahr wird ein Ersatztermin geplant.

Von Gerald Modlinger

Auch in diesem Jahr wird es wegen der anhaltenden Corona-Lage am traditionellen Termin an Christi Himmelfahrt und am darauf folgenden Wochenende in Dießen keinen Töpfermarkt geben. Dies ist in der Sitzung des Dießener Gemeinderats am Montagabend bekannt gegeben worden. Wie im vergangenen Jahr wird aber über einen Ersatztermin im weiteren Verlauf des Jahres nachgedacht. Bürgermeisterin Sandra Perzul sagte, "wir planen den Töpfermarkt auf Sommer zu verschieben und sind dabei, noch einen genauen Termin zu eruieren".

"Das ist natürlich wahnsinnig deprimierend, diese Entscheidung treffen zu müssen", ergänzte Marktleiter Wolfgang Lösche, "aber wir brauchen alle miteinander Geduld, was die Durchführung solcher Veranstaltungen betrifft." Ein Brief mit der Absage des Töpfermarkts an die Aussteller sei bereits vorbereitet und könne nach der Gemeinderatssitzung versandt werden. Diesem Schreiben liege dann auch ein neues Formular bei, auf dem sich die Keramiker für einen Ersatztermin anmelden können.

Eventuell höhere Kosten werden schon mal abgesegnet

Der Gemeinderat zeigte sich einstimmig mit der Absage des Termins um Christi Himmelfahrt einverstanden. Beschlossen wurde zudem, auch höhere Kosten der Veranstaltung in Kauf zu nehmen, falls solche, wie Bürgermeisterin Perzul anmerkte, bei einem späteren Termin durch erhöhte Sicherheits- und Hygienemaßnahmen erforderlich werden.

Der Töpfermarkt war auch bereits für Mai 2020 abgesagt worden, lange hoffte man aber noch, die Veranstaltung im September nachzuholen, bis auch diese Möglichkeit verworfen wurde.

