vor 55 Min.

Wieder rufen falsche Polizisten bei Senioren in Dießen an

Wieder versuchen es Anrufer bei Senioren in Dießen mit einer betrügerischen Masche und geben sich als Polizisten aus.

Die echte Polizei warnt. Was die Anrufer den älteren Menschen am Telefon erzählen.

Nachdem es letzte Woche zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter in Utting kam, versuchten am Donnerstag in Dießen erneut Anrufer Senioren zu täuschen, indem sie sich als Polizeibeamten ausgaben und nach Bargeld und Schmuck fragten.

Sie fragen nach Geld und Wertgegenständen

Die Anrufer geben vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde oder ein Überfall bevorstehe und die Polizei jetzt Geld, Schmuck und Wertgegenstände für die Angerufenen sicher verwahren will.

Die Polizei warnt davor, auf solche Forderungen und Angebote einzugehen: „Echte Polizeibeamte fragen nie am Telefon nach Geld oder Wertgegenstände!“ Hinweise an die Polizei Dießen unter Telefon: 08191/9211-0. (lt)

