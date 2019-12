vor 24 Min.

Wiesengrund: Bei der Planung ist sich der Landsberger Stadtrat einig

Wie der Wiesengrund an der Schongauer Straße bebaut werden soll, darüber ist sich der Landsberger Stadtrat im Wesentlichen einig.

Plus Im Jahr 2021 könnte an der Schongauer Straße in Landsberg gebaut werden. Zuvor muss entschieden werden, ob die Stadt oder ein Investor tätig werden sollen.

Von Gerald Modlinger

Trotz einiger kritischer Anmerkungen vor allem aus der UBV hat der Landsberger Stadtrat die überarbeitete Planung für eine Bebauung des Wiesengrunds an der Schongauer Straße jetzt mit 29:1 Stimmen befürwortet. Ziel der Planung ist es, hier rund 190 preisgünstige Wohnungen zu schaffen. Uneins ist sich der Stadtrat jedoch bei der Frage, ob die Stadt diese Wohnungen selber bauen oder ob das Grundstück an einen Bauwilligen (zum Beispiel die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim) verkauft werden soll.

Dieses Mal ging es jedoch um das Bebauungskonzept. Architekt Michael Wimmer stellte es noch einmal vor. Es kombiniere die ursprünglich relativ kleinteilige Bebauung, wie sie 2012 angedacht war, mit einem großflächigeren Baukonzept von 2018, das im Stadtrat wenig Gefallen gefunden hatte, erklärte Wimmer. Geblieben sei man auch bei der Fünfgeschossigkeit, die im September im Bauausschuss teilweise Bedenken hervorgerufen hatte. Die UBV hat Bedenken wegen der Höhe der Häuser Diese wurden jetzt auch wieder von Doris Baumgartl (UBV) vorgetragen. Sie fragte, wie das Verhältnis der geplanten Gebäudehöhen zur westlich gelegenen Hangkante sei. „Die Gebäude sind etwas höher, die Hangkante ist fünf bis sieben Meter hoch, fünf Geschosse 15 Meter“, erklärte der Architekt. Das falle aber zumindest im Sommer nicht auf, da die Hangkante mit Gehölzen bewachsen sei. Daneben übte die UBV Kritik an der Baudichte. Erich Schmid fragte nach der Wohnqualität, die in 190 Wohnungen auf einer Geschossfläche von 12.700 Quadratmetern entstehen könne. Demgegenüber sei die Baudichte am Papierbach noch positiv zu sehen, da hier auch Gemeinschaftsflächen entstünden, ergänzte Wolfgang Neumeier. Trotzdem stimmte bis auf Schmid aber auch die UBV der Planung zu. Christian Hettmer ( CSU) hatte zuvor gesagt, „einen Tod muss man sterben“: Günstiger Wohnraum lasse sich nun mal nicht mit geringer Baudichte vereinbaren. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Was kann man gegen den Verkehrslärm tun? Offen blieb, wie das neue Wohngebiet vom Verkehrslärm der Schongauer Straße geschützt werden soll. Man wolle nach Möglichkeit die Errichtung von Plexiglaswänden vermeiden, betonte Stadtbaumeisterin Birgit Weber. Sie wolle den Lärmschutz lieber durch die Anordnung der Gebäude sicherstellen. Außerdem solle ein „Urbanes Mischgebiet“ festgesetzt werden. In einem solchen ist untertags ein höherer Lärmwert als in Misch- oder Kerngebieten erlaubt. Als weitere Lärmschutzmaßnahme schlug Henrik Lüßmann (Grüne) Tempo 30 auf der Schongauer Straße vor. Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) blieb dazu skeptisch: „Wir wissen, das ist nicht so einfach.“ Das Bebauungsplanverfahren soll laut Stadtbaumeisterin Weber nun zügig durchgeführt werden. Ziel sei, bis zum Sommer zu Baurecht zu kommen. 2021 könnten dann die Bagger anrollen, hoffte Oberbürgermeister Neuner, wobei nicht alle diesen Optimismus teilten: Ludwig Kaiser (SPD) befürchtete, womöglich auch in sechs Jahren nicht viel weiter zu sein als jetzt. Denn nach wie vor ist sich der Stadtrat nicht einig, ob die Stadt dort selbst bauen oder dies einem Investor überlassen soll. Hier gibt es einen Überblick auf alle bis 2030 geplanten neuen Wohngebiete in Landsberg: Wo in Landsberg bis 2030 neue Wohnungen gebaut werden

