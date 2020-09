Wiesn: Eine Absage, die (finanziell) wehtut

Plus Aufgrund der Nähe zu München trifft die Wiesn-Absage in diesem Jahr den Landkreis Landsberg besonders. Ein Kommentar von LT-Redakteur Dominic Wimmer.

Die Cholera, die beiden Weltkriege und das Coronavirus haben in der langen Geschichte des Münchner Oktoberfestes dafür gesorgt, dass das weltgrößte Volksfest nicht stattfinden kann. Zwar kam die Absage für dieses Jahr relativ früh. Aber so recht glauben konnte oder wollte man es nicht.

Viele Tausende Wiesengänger aus dem Landkreis Landsberg werden heute wehmütig nach München blicken. Auf der Theresienwiese ist anstatt der großen Bierzelte, Fahrgeschäfte, Würstlbuden und Souvenirständen an sieben Tagen pro Woche eine Corona-Teststrecke aufgebaut. Angesichts der steigenden Infektionszahlen hat die Landeshauptstadt München fürs Wochenende für das gesamte Areal sogar ein Alkoholverbot verhängt, denn Wiesn-Fans wollten eine Ersatzparty zum eigentlichen Auftakt feiern.

Viele Menschen aus dem Landkreis feiern jedes Jahr auf dem Oktoberfest. Andere verdienen dort ihr Geld – als Schankkellner, Bedienung, Schausteller, Musiker oder als Lieferanten. Aber auch für die hiesige Hotellerie und den Einzelhandel ist die diesjährige Absage ein herbes Verlustgeschäft. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Betroffenen die finanziellen Ausfälle irgendwie kompensieren können. Ob die Wiesn, so wie wir sie bislang kannten, 2021 wieder stattfinden kann? Momentan steht das in den Sternen. Jedenfalls war eine Absage in diesem Jahr absolut nachvollziehbar. Nirgendwo sonst kommen so viele Menschen aus so vielen Ländern auf so engem Raum zusammen.

Lesen Sie auch: Das Wiesn-Aus trifft einige Menschen aus dem Landkreis Landsberg hart

Themen folgen