Stehen die Sportfreunde Windach vor dem Aus?

Plus Bei den SF Windach stehen Neuwahlen an. Bislang gibt es keine Kandidaten für die Posten des Ersten und Zweiten Vorsitzenden. Wie es weitergeht, wenn sich bis Mittwoch niemand findet.

Eigentlich würden die Sportfreunde Windach 2023 ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Ob es aber so weit kommt, ist fraglich. Dem Verein mit aktuell rund 900 Mitgliedern droht die Auflösung – wenn am Mittwoch bei der Hauptversammlung nicht doch noch ein kleines Wunder geschieht und sich Kandidatinnen oder Kandidaten für die Vorstandsposten melden.