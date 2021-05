Windach

vor 32 Min.

Wohin mit den Besuchern im Windachtal?

Plus Die Flusslandschaft südlich von Windach ist für Wanderer und Mountainbiker kein Geheimtipp mehr. Das bringt Konflikte mit dem Naturschutz. Jetzt wird überlegt, wie die Besucherströme gelenkt werden können.

Von Romi Löbhard

Das FFH (Fauna-Flora-Habitat)-Gebiet „ Windach“ von der südlichen Flurgrenze von Windach bis in die Ortsmitte hat den Windacher Gemeinderat in letzter Zeit mehrfach beschäftigt. Im März sorgte die Fällung mehrerer Eschen in dem unter besonderem Schutz stehenden Gebiet für Aufregung und rief Naturschützer auf den Plan (LT berichtete). In dem Zusammenhang wurden weitere Probleme deutlich.

Themen folgen