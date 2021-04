Winterliche Straßen: Spektakuläre Unfälle rund um Landsberg

Winterliche Straßen und zu schnelle Fahrer: Im Landkreis Landsberg ereignen sich einige Unfälle. Ein Autofahrer fährt gegen einen Kuhstall.

Mehrere witterungsbedingte, zum Teil spektakuläre Verkehrsunfälle haben sich im Landkreis Landsberg ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 44-Jähriger am Mittwoch gegen 6.10 Uhr in der Weilheimer Straße in Rott mit seinem Kleintransporter in Richtung Norden unterwegs. In einer Rechtskurve brach das Heck des Kleintransporters aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn aus. das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto eines 58-Jährigen. Am Pkw wurde die linke Fahrzeugseite deformiert und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Am Transporter wurde lediglich die Bordwand leicht beschädigt.

Gegen 8.10 Uhr ereignete sich in der ringstraße in Untermühlhausen ein Unfall. Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg war dort mit einem Streufahrzeug unterwegs. Bei einem Abbiegevorgang an der Kreuzung zur Bergstraße musste der Mann an einer Engstelle abbremsen. Infolge der winterglatten Fahrbahn geriet sein Fahrzeug ins Rutschen, teilt die Polizei mit. Dabei touchierte der Salzstreuer die linke Seite eines entgegenkommenden Autos eines 57-jährigen Penzingers. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Ein Autofahrer schlittert bei Ziegelstadel in einen Kuhstall

In der Nacht auf Donnerstag wurde es dann im Penzinger Ortsteilt Ziegelstadel spektakulär. Kurz Nach Mitternacht war ein 26-jähriger Münchner mit seinem Auto auf der Staatsstraße von Landsberg in Richtung Epfenhausen unterwegs. Bei Ziegelstadel kam er aufgrund von Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Wand eines Kuhstalls, teilt die Polizei mit. Der Unfallfahrer entfernte sich von der Unfallstelle und ließ das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zurück.

Aufgrund einer Mitteilung begab sich eine Streifenbesatzung der Polizei rund zweineinhalb Stunden später an die Unfallstelle. Dort war der Münchner gerade mit Hilfe eines Abschleppdienstes damit beschäftigt, sein Fahrzeug zu bergen. Am Auto entstand Sachschaden von rund 6000 Euro, an der Wand des Kuhstalls von rund 2000 Euro. (lt)

Lesen Sie dazu auch: