06:13 Uhr

„Wir wollen die Stadt Landsberg aufwecken“

Der Landsberger Sommer kommt ab Freitag. Das LT spricht mit Veranstalter Bastian Georgi. Was am Wochenende geplant ist.

Von Dominik Heller

„Die Veranstaltung gibt es nur, weil hier alle mitziehen“, sagt Bastian Georgi. Der 35-Jährige ist Gründer und Geschäftsführer von Rebelz Sound und veranstaltet von 9. bis 18. August den Landsberger Sommer: Vom Flößerplatz bis zum Lechgarten wird sich ein großer Biergarten erstrecken und die Gastronomen in dem Bereich sind mit im Boot, vom italienischen Eis bis zum Panini. „Die Idee hatte ich schon seit vier Jahren im Kopf“, sagt Georgi. Dass der Landsberger Sommer nun stattfinde, sei auch dem Antrieb von Thomas Mavrapostolos, dem Geschäftsführer der Likka, zu verdanken.

Die Musik spielt eine große Rolle

Für Bastian Georgi spielt Musik eine große Rolle, er war und ist als DJ unterwegs. Im Jahr 2007 gründete der gelernte Informatiker und Veranstaltungskaufmann Rebelz Sound, die Veranstaltungen wie unter anderem das Streetfood-Festival organisiert. Wer heiratet, kann sich von Georgi und seinem Team die Hochzeit planen lassen und kann sich von Rebelz Sound auch eine Band vermitteln lassen. „Mittlerweile betreuen wir bis zu ein hundert Hochzeiten“, sagt er. Die Firma verleiht auch Veranstaltungstechnik.

Die Landoll Fire Ebent Truck Bühne kommt

Auf dem Flößerplatz soll beim Landsberger Sommer die Landoll Fire Event Truck Bühne stehen. Hier kann der Jazz-Freund beim Frühstück am Donnerstag ab 11 Uhr mit Peter Candy seine bevorzugte Musik genießen oder das Landsberger Musikerduo Woodbox am Freitag, 9. August, ab 20 Uhr mit Coversongs erleben. Am Samstag, 10. August, wird der jamaikanischen Reggae-Musiker Exile De Brave ab 20 Uhr auftreten. Auch optisch soll die Veranstaltung etwas zu bieten haben: „So ein Beleuchtungskonzept hat die Stadt hier noch nie gesehen“, sagt Bastian Georgi. Finanziert wird das Fest über die Teilnahmegebühren der Gastronomen und über zusätzliche Essens- und Getränkestände.

Die treibende Kraft beim Landsberger Sommer

Bastian Georgi ist mit seiner Firma zwar die treibende Kraft hinter dem Landsberger Sommer, der 35-Jährige will jedoch selbst im Hintergrund bleiben. Die Anwohner möchte Bastian Georgi miteinbeziehen, er hat Briefe an die geschrieben, die im Bereich des Biergartens wohnen.

Dass das funktionieren kann, zeigt für ihn das Streetfood Festival, das auch von Rebelz Sound organisiert wird. Bei den drei bisherigen Events mit insgesamt 55000 Besuchern, habe es nur eine Beschwerde gegeben.

Bastian Georgi, der seit 20 Jahren in Landsberg lebt, erinnert sich an seine Zeit als Jugendlicher in der Stadt: Es habe eine größere Auswahl an Partymöglichkeiten gegeben, eine größere Musikszene und die Menschen seien aktiver gewesen.

Die jungen Leute von heute beschreibt Georgi als „Generation eventuell“, die sich viele Möglichkeiten offen hält, ohne sich festzulegen. Er sagt jedoch auch, dass er ungern zurück-, sondern lieber nach vorne schaue.

So möchte er mit dem Landsberger Sommer am Lech der Stadt etwas Kulturelles zurückgeben. „Landsberg schläft an vielen Punkten, wir wollen die Stadt aus ihrem Schlaf aufwecken“, sagt er. Sollte das Fest gut laufen, würde er den Landsberger Sommer gerne jedes Jahr organisieren. Flyer mit genaueren Infos zu allen Terminen liegen ab Freitag auf dem Fest aus und werden demnächst auch online zur Verfügung gestellt.

Mehr zum Thema lesen Sie hier: Ist Landsberg am Abend wirklich wie ausgestorben? Street Food: Vom Indianer-Couscous bis hin zu gebackenen Insekten

Themen Folgen