Wird das Lechtalbad in Kaufering erweitert?

Das Lechtalbad in Kaufering (Bild) und das Sommerbad in Thaining sind beliebte Freizeitstätten im Landkreis.

Im Landratsamt wird überlegt, wie auf die steigenden Besucherzahlen reagiert werden kann. Auch 2018 wurden in Kaufering und Thaining wieder mehr Badegäste als im Vorjahr gezählt.

Von Gerald Modlinger

Einen deutlichen Besucherzuwachs konnten die beiden Landkreisbäder in Kaufering und Thaining im vergangenen Jahr verzeichnen. In Thaining kamen (die eintrittsfreien Kinder unter sechs Jahre wurden nicht erfasst) über 40.000 Besucher, das waren rund ein Drittel mehr Badegäste als 2017. In Kaufering wurden mehr als 235.000 Besucher gezählt, der Zuwachs lag bei etwas unter zehn Prozent. Weil immer neue Besucherrekorde registriert werden, fiel bei der Vorstellung des Bäderberichts im Kreistag mit Blick auf das Lechtalbad auch das Wort „Erweiterung“.

Mehr Einwohner, mehr Badegäste

Davon sprach jedenfalls Johann Bernauer, der für die Bäder zuständige Abteilungsleiter im Landratsamt. Er erinnerte daran, dass bei der bislang letzten Sanierung und Erweiterung des Bades vor 30 Jahren der Landkreis erst rund 85.000 Einwohner hatte und mittlerweile fast 120.000 Menschen hier leben. Zudem rückten Gesundheit und Prävention stark ins Bewusstsein der Menschen. Beides wirke sich positiv auf die Besucherzahlen aus. Und die gestiegenen Ansprüche auch hinsichtlich Freizeitgestaltung und Naherholung sowie der Vergleich mit anderen Bädern müssten auch dazu führen, „dass eine Erweiterung des Hallenbads um ein weiteres Becken in die künftigen konzeptionellen Überlegungen für das Bad dringend miteinbezogen werden muss“, sagte Bernauer im Kreistag. Seit 2005 sei die jährliche Besucherzahl von Bad und Sauna um rund 87.000 gestiegen.

Und sie wäre noch höher ausgefallen, wenn die Sauna ganzjährig geöffnet worden wäre. Diese war aber wegen Baumaßnahmen von August 2018 bis Februar 2019 geschlossen. Entsprechend halbierte sich fast die Besucherzahl, die von 60.000 auf knapp 33.000 sank.

Thaining ist bei Familien sehr beliebt

Noch besser als im Lechtalbad entwickelte sich der Besucherzuspruch im Thaininger „Sommerbad“, wie das dortige Warmfreibad sei dieser Saison bezeichnet wird. Grund dafür war laut Bernauer nicht nur der heiße Sommer, sondern auch die Schließung des Greifenberger Bads. Beliebt sei das Bad auch wegen seines Spielplatzes, der Rutsche und dem Nichtschwimmerbereich besonders bei Familien. Trotz seines Alters – das Bad gibt es seit 1979 – befinde es sich in einem relativ guten Zustand. Im Herbst sollen auch Massagedüsen und Wasserspeier eingebaut werden, kündigte Bernauer an.

Das Defizit der beiden Bäder verringerte sich von 2017 auf 2018 von 1,48 auf 1,36 Millionen Euro. Zwar brachten mehr Besucher in den Bädern auch mehr Eintrittsgelder. Allerdings gingen durch die zeitweilige Schließung der Sauna in Kaufering auch mehr Eintrittsgelder verloren als Ausgaben für Wasser, Abwasser und Heizung gespart wurden.

