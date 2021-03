Plus Im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen gelten seit Samstag im Landkreis Landsberg gelockerte Bedingungen für Geschäftsinhaber und Kunden. Ob damit auch die alte Normalität zurückkehrt, fragt sich LT-Mitarbeiterin Frauke Vangierdegom.

Mehr als drei Tage in Folge liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg unter 50. Daher dürfen seit Samstag Geschäftsleute wieder Kunden empfangen, ohne vorher einen Termin vereinbart zu haben, Grundschüler mit ihren Klassenkameraden im Klassenzimmer unterrichtet werden und Sportbegeisterte gemeinsam im Freien trainieren. Wird jetzt alles wieder gut? Kehrt der Landkreis Landsberg zurück zu alter Normalität?

Die neu gewonnene Freiheit birgt auch Risiken

Wir sollten uns nicht zu früh freuen. Angesichts der Inzidenzwerte in den unmittelbar benachbarten Landkreisen, die zum Teil sogar bei über 100 liegen, birgt die neu gewonnene Freiheit natürlich auch ihre Risiken. „Inzidenz-Tourismus“ ist eines der neu erfundenen Schlagwörter, die jetzt immer öfter die Runde machen. Denn wer im eigenen Landkreis nicht fast wie früher shoppen kann, für den liegt die Verlockung schließlich sehr nahe, nur ein paar Kilometer weiter ohne Termin, ganz spontan, seine Einkäufe zu erledigen. Im Landkreis Weilheim-Schongau, nur einen Steinwurf weit von Dießen entfernt, liegt der Wert bei 81,2, im Landkreis Ostallgäu (der im Westen an den Landkreis Landsberg angrenzt) sogar bei 104,12. Dort ist an ein sorgloses Einkaufserlebnis nicht annähernd zu denken.

Einkaufs-Tourismus sollte vermieden werden

„Inzidenz-Tourismus“ aber sollten wir tunlichst vermeiden und vielmehr alle miteinander alles dafür tun, dass auch in den Nachbarlandkreisen die Inzidenzen ganz schnell nach unten gehen. Dann – und nur dann – können wir uns berechtigte Hoffnung darauf machen, das alles wieder gut wird.

