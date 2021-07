Die Baubranche hat Probleme

Landsbergs Obermeister Norbert Kees zieht Bilanz

Als eine der ersten Innungen innerhalb der Kreishandwerkerschaft Landsberg hielt die Bauinnung mit ihrem Obermeister Norbert Kees und seinem Stellvertreter Matthias Baab ihre Mitgliederversammlung ab. Dabei berichtete Obermeister Norbert Kees unter anderem über die coronabedingten Probleme der Branche.

Derzeit habe die Baubranche volle Auftragsbücher, die Lieferengpässe und Preiserhöhungen bei Baumaterialien stellten aber eine große Hürde für alle Betriebe dar, sagte Kees. Putz- und Silikatfarben seien teils nicht lieferbar. Die Preiserhöhungen im Zimmererbereich lägen bei bis zu 20 Prozent, bei Estrich bis zu 15 Prozent sowie bei bis zu 80 Prozent für Dämmstoffe.

Die aktuellen Tarifverhandlungen konnten laut Kees noch nicht abgeschlossen werden. Die Forderung der Gewerkschaften liege bei 5,3 Prozent mehr Geld auf zwölf Monate, das Gegenangebot laute drei Prozent auf 24 Monate. Immer umfangreichere Auflagen der Unfallverhütungsvorschrift würden die Arbeiten auf den Baustellen erschweren. „Die Gewinnung von Nachwuchskräften stellt auch eine große Herausforderung dar“, sagte Norbert Kees. Hilfreich für viele Betriebe sei die gute Vernetzung im Umland. Das bestätigten auch die Vertreter der Berufsschule Landsberg.

In einem Kurzvortrag informierte Dr. Dipl.-Kfm. Thomas Schmid über die Corona-Impfaktion, die derzeit von der Berufsgenossenschaft Bau angeboten wird. Ebenfalls wurde darauf hingewiesen, dass eine Angebotsvorsorgepflicht für Arbeitnehmer mit intensiver UV-Strahlungsbelastung bestehe. Schmid klärte über die „Corona-Prämie“ für Arbeitnehmer auf, die es den Betrieben ermögliche, Mitarbeitern bis zu 1500 Euro steuerfrei zukommen zu lassen. Das Ergebnis der durchgeführten Wahlen ergibt folgende Zusammensetzung des Führungsteams: Norbert Kees (Obermeister), Matthias Baab (Stellvertretender Obermeister), Christian Herbst, Max Kuisel und Manfred Oswald (alle Beisitzer). Stefan Wetzl und Matthias Baur wurden erneut als Rechnungsprüfer gewählt.

Kreishandwerksmeister Markus Wasserle begann seine Ausführungen mit einem Dank an die Innungsmitglieder und lobte das Engagement der Bauinnung Landsberg. Die gute Zusammenarbeit sowie das Netzwerk mit der Innung möchte er weiter ausbauen. Er berichtete, dass die von der Kreishandwerkerschaft organisierte Impfmöglichkeit für rund 200 Personen sehr gut angenommen worden sei. Die Aktion sei für die angeschlossenen Innungsbetriebe kostenlos. Das Thema der Ansiedlung eines Großbetriebs am ehemaligen Fliegerhorst in Penzing wurde auch angesprochen. In diesem Fall sei ein Zusammenhalt unter den Handwerkern mit einer weiterhin hohen Ausbildungsbereitschaft der Betriebe gefragt. (lt)