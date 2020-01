13:10 Uhr

Wirtschaftskraft: Landkreis Landsberg spielt weiter in erster Liga

Beim alljährlichen Ranking des Magazins "Focus Money" schneidet der Landkreis wieder sehr gut ab. Die hohe Attraktivität der Region hat aber auch eine Kehrseite.

Von Gerald Modlinger

Der Landkreis Landsberg zählt weiterhin zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen Deutschlands. Das hat das alljährliche Städte- und Landkreisranking des Magazins Focus Money erbracht. Dessen jüngste Erhebung, die sich auf das Jahr 2019 bezieht, sieht den Landkreis auf dem 15. Platz unter den 374 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland.

2018 wurde Landsberg von Focus Money auf dem 13. Platz gesehen, 2017 auf dem 15. Platz. Damit spielt Landsberg wie in den Vorjahren weiter in einer Liga mit zahlreichen weiteren Landkreisen insbesondere aus dem südbayerischen Raum. Darunter sind unter anderem Pfaffenhofen an der Ilm (1), Unterallgäu (5), Ebersberg (6), München-Land (7), Traunstein (10), Oberallgäu (11), Eichstätt (14), Starnberg (16) und Neumarkt (19).

Bis 2038 wächst der Landkreis weiter

Die wirtschaftliche Lage eines Landkreises misst das Magazin in sieben Kategorien: Arbeitslosenquote, verfügbares Einkommen, Bruttoinlandsprodukt, Zahl der Erwerbstätigen, Bruttowertschöpfung, Höhe der Investitionen und Bevölkerungszahl. Die Einwohnerzahl hatte – wie das LT im Sommer berichtete – zum Jahresende 2018 erstmals die 120.000er-Marke überschritten. Bis 2038 sagt das Statistische Landesamt nach einer am Freitag verbreiteten Mitteilung einen weiteren Zuwachs auf 128.400 Einwohner voraus. Das sind 6,9 Prozent mehr als bisher. Im bayernweiten Vergleich überdurchschnittliche Zuwächse gab es im Landkreis in den vergangenen Jahren auch bei der Zahl der Arbeitsplätze, beim Bruttoinlandsprodukt und bei der Kaufkraft der Einwohner.

Bauland wird immer teurer

Die Kehrseite dieses anhaltenden Booms im Landkreis Landsberg ist, dass das Leben teurer wird, insbesondere die Kosten fürs Wohnen. In der Stadt verdreifachten sich die Bodenrichtwerte für Bauland zwischen 2010 und 2018, im Landkreis verdoppelten sie sich, zuletzt stiegen sie von Ende 2016 auf Ende 2018 von durchschnittlich 250 auf 316 Euro pro Quadratmeter an, das ist eine Steigerung von 26 Prozent. In den Gemeinden am Ammersee-Westufer werden bereits 1000 Euro pro Quadratmeter erreicht, aber auch in vielen Lechrain-Gemeinden sind es inzwischen 300 bis 500 Euro pro Quadratmeter.

Themen folgen