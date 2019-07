13.07.2019

Wo Kinder künftig betreut werden sollen

Bis 2025 werden im Stadtgebiet zehn zusätzliche Kindergartengruppen benötigt

Die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen bleibt im nächsten Jahrzehnt ein stadtpolitischer Dauerbrenner in Landsberg. Externe Gutachter und interne Einschätzungen der Verwaltung gehen von zehn zusätzlich notwendigen Kindergartengruppen bis ins Jahr 2025 aus, im Krippenbereich wird ein Bedarf von bis zu 13 weiteren Gruppen gesehen.

Nach Möglichkeit bereits am 1. September 2020 soll die Kindertagesstätte der Johanniter an der Staufenstraße (je zwei Krippen- und Kindergartengruppen) starten. Am Reischer Talweg soll bis 2020/21 eine neue Einrichtung mit vier Krippen- und zwei Kindergartengruppen ihren Betrieb aufnehmen. Bis 2025 sollen im neuen Papierbach-Quartier sechs Krippen- und drei Kindergartengruppen zur Verfügung stehen.

Jetzt hat der Stadtrat den Bau noch weiterer Betreuungsplätze beschlossen: Im Süden der Einrichtung „Sonnenstrahl“ nahe der Ahornallee soll eine sechsgruppige Tagesstätte geplant werden, die Planungskosten sollen im Haushalt 2020 angesetzt werden. Ursprünglich hatte die Verwaltung an einen Bau westlich des Bestandsgebäudes gedacht. Allerdings hatte dagegen unter anderem Kindergartenreferentin Doris Baumgartl (UBV) Einwände wegen des dortigen Bolzplatzes geäußert. Allerdings: Um das neue Gebäude südlich bauen zu können, muss die Stadt erst mit dem Eigentümer dieses Bereichs (das ist der Freistaat Bayern) zu einer Einigung kommen. Dort könnten dann auch einmal die Kinder in einem künftigen Wohngebiet an der Pfettenstraße betreut werden.

Außerdem soll damit begonnen werden, im Bereich des „Wiesengrund“-Bebauungsplans an der Schongauer Straße eine viergruppige Einrichtung zu planen. Ebenfalls auf Betreiben der Kindergartenreferentin wurde in den Beschluss aufgenommen, die Träger des Heilig-Kreuz- und des evangelischen Kindergartens bei ihren Umbau- und Erweiterungsabsichten zu unterstützen. Mit 14:9 Stimmen abgelehnt wurde der Vorschlag, eine Aufstockung des Kinderhauses Römerauterrasse als Ersatz für die dort vorhandene Übergangslösung zu planen. (ger)

