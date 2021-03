vor 25 Min.

Wo (bald) kostenlose Schnelltests im Kreis Landsberg möglich sind

Plus Kostenlose Schnelltests für alle - damit soll das Coronavirus in Schach gehalten werden. Wie gehen die Apotheken im Landkreis Landsberg damit mit um und welche Probleme gibt es?

Von Dominik Stenzel

Schnelltests gelten neben dem Impfen als wichtiger Baustein bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Seit Anfang der Woche können Menschen aus dem Landkreis Landsberg im Penzinger Testzentrum kostenlos Abstriche für einen Schnelltest nehmen lassen. Bald könnten in der Region weitere kleinere Teststationen hinzukommen – denn auch Apotheken sollen in die Strategie eingebunden werden. Das LT hat nachgefragt, wie die Vorbereitungen laufen.

Momentan würden im Penzinger Testzentrum täglich zwischen 40 und 50 Schnelltests durchgeführt, sagt Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landsberger Landratsamts. In den vergangenen Wochen seien auf diese Weise bereits Personen getestet worden, die etwa ihre Angehörigen in Pflegeheimen besuchen wollten. Ohne einen vergleichbaren Anlass habe ein Antigen-Schnelltest bislang 30,30 Euro gekostet. Seit Montag sind Schnelltests jedoch für alle kostenlos – jedem Bürger soll nach einem Beschluss von Bund und Ländern einer pro Woche zustehen. Laut Wolfgang Müller ist eine Anmeldung online oder telefonisch über die Hotline des Penzinger Testzentrums möglich.

Bei negativem Ergebnis wird ein PCR-Test gemacht

Der Abstrich werde von geschultem Personal im Nasenbereich vorgenommen. In rund 15 Minuten liege das Ergebnis vor, so Müller. „Fällt es positiv aus, wird bei der Person sofort ein PCR-Test gemacht.“ Auch Schüler können sich auf diese Weise auf das Coronavirus testen lassen. „Künftig sollen die Schulen und Kindergärten aber auch Laien-Selbsttests bekommen“, sagt Wolfgang Müller. Diesbezüglich seien noch einige Fragen zu klären. Das Landratsamt sei darauf vorbereitet, die Schnelltest-Kapazitäten deutlich zu erhöhen. „Erst einmal sind wir problemlos auf 100 am Tag eingerichtet.“ Außerdem sei geplant, Hausärzte und Apotheker in die Strategie einzubinden.

Sandra Heinkelmann von der Landsberger Lech-Apotheke packt eine neue Schnelltest-Lieferung aus. Bild: Thorsten Jordan

In der Landsberger Lech-Apotheke wurden Corona-Schnelltests zum Preis von je 30 Euro bereits in den vergangenen drei Wochen durchgeführt. Ab sofort sollen diese kostenlos angeboten werden – jedoch nur nach vorheriger Terminvereinbarung, betont Apothekenleiter Marc Schmid. Außerdem gibt es in der Apotheke auch sogenannte Laien-Selbsttests zu kaufen, bei denen sich die Menschen zu Hause selbst die Proben entnehmen können. Die Gratis-Schnelltests werden ab Freitag am Weihnachtsmarktstand am Hauptplatz gemacht, der in der Vergangenheit als Maskenstation diente. Ansammlungen sollen vermieden werden – es ist laut Schmid denkbar, dass auch in der Apotheke weiter Schnelltests gemacht werden.

Geschultes Personal macht den Abstrich

Nachdem ein Termin vereinbart worden ist, wird der Abstrich durch das Personal entnommen. An der Station sollen zwei oder drei Mitarbeiter im Einsatz sein. „Die Getesteten können gleich weitergehen. Wenn das Ergebnis positiv ist, bekommen sie eine SMS-Nachricht“, erklärt Schmid. „Hören sie nichts, ist der Test negativ.“ Schnelltests werden in Zukunft an immer mehr verschiedenen Stellen möglich sein. Marc Schmid sieht daher für die Behörden aktuell keine Möglichkeit, nachzuvollziehen, ob die Menschen wirklich nur einen Gratis-Schnelltest pro Woche machen lassen: „Dazu bräuchte es eine zentrale Plattform, wo die Tests vermerkt werden.“

In dieser Hütte am Hauptplatz kann man nach Voranmeldung ab Freitag einen Corona-Schnelltest machen lassen. Bild: Thorsten Jordan

Auch die Stadt Landsberg weist auf die Möglichkeit hin, sich an dem Marktstand testen zu lassen. „Ich freue mich, dass unsere Bürgerinnen und Bürger unkompliziert vor Ort kostenlose Schnelltests machen können“, sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Eine Anmeldung zum Test ist unter www.schnelltest-apotheke.de oder unter Telefon 08191/4020 möglich.

In Prittriching sind ab Montag kostenlose Schnelltests möglich

Auch in anderen Apotheken im Landkreis laufen die Vorbereitungen. In der St.-Jakobs-Apotheke in Prittriching werden ab Montag kostenlose Schnelltests angeboten. Laut Juniorchefin Katharina Kreitmeyr, die eine externe Weiterbildung zur Durchführung der Tests absolviert hat, werde dazu ein extra Raum mit einem eigenen Zugang in der Apotheke eingerichtet. Gerade im Hinblick auf die Schulen ist es in Kreitmeyrs Augen wichtig, weitere Teststandorte anzubieten. „Viele Eltern sind wegen der aktuellen Situation am Limit. Für sie ist es eine Erleichterung, wenn sie ihre Kinder nicht extra nach Penzing fahren müssen.“ Kreitmeyr könne sich vorstellen, an ein oder zwei Tagen in der Woche selbst zum Testen an Schulen oder Kindergärten zu fahren.

Christian Metz von der Römhild-Apotheke in Dießen bezeichnet die kostenlosen Schnelltests in Apotheken zwar als „Schnellschuss“. „Wir werden es aber wahrscheinlich auch machen.“ In rund zwei Wochen könnte es losgehen, schätzt er. Der Aufwand sei gigantisch: Die Apotheke müsste sich die Erlaubnis einholen, ein strenges Hygienekonzept umsetzen und einen Bereich für die Entnahme der Proben einrichten. „Das geht nicht von heute auf morgen“, sagt der Apotheker. Die Römhild-Apotheke sei zwar groß, einen eigenen Raum für Schnelltests einzurichten jedoch schwierig. Metz könne sich vorstellen, dass bei der Apotheke „eine Art Test-Pavillon“ aufgebaut wird.

Laien-Selbsttests gibt es nur in großen Packungen

Mariana Mihali, Inhaberin der Brunnen-Apotheke in Geltendorf, würde sich mehr Informationen und Unterstützung von der bayerischen Regierung und vom Apothekerverband wünschen. „Es ist alles noch nebulös. Wir warten erst einmal ab.“

Probleme gebe es auch mit den Laien-Selbsttests, die die Apotheke gerne zum Kauf anbieten möchte. „Die gibt es bisher vor allem in größeren Packungen mit 20 oder 25 Stück. Außerdem sind die Wartelisten bei der Bestellung lang.“

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Warum gab es nicht schon früher kostenlose Schnelltests für alle?

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen