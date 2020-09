Wo bleibt die Werbetrommel für die Kunstnacht in Landsberg?

Plus Wegen der Corona-Krise findet die Lange Kunstnacht in Landsberg erstmals im Internet statt. Doch dafür wird zu wenig Werbung gemacht, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es gibt nur wenige Veranstaltungen in Landsberg, die so viele Menschen in die Altstadt locken, wie die Lange Kunstnacht. Nun hat das Coronavirus den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch die Lange Kunstnacht ist abgesagt. Sie wagt aber den Weg ins Netz. Dort sollen die Besucher Kunst virtuell erleben können. Die Idee ist gut und einen Versuch wert, allerdings hat die Stadt in den vergangenen Wochen vergessen, die Werbetrommel für die Veranstaltung zu rühren.

Welche Künstler nehmen eigentlich teil?

Die Stadt als Veranstalter ist mit der Resonanz der Künstler zufrieden. Bleibt abzuwarten, wie die Besucher die virtuelle Kunstnacht annehmen. Denn groß beworben wurde die Veranstaltung bislang noch nicht. Erst gestern wurde die Öffentlichkeit via Pressemeldung über den Ablauf informiert. Welche Künstler teilnehmen, diese Information sucht man vergebens auf der Homepage der Kunstnacht.

Aufseiten der Stadt setzt man offenbar auf den Faktor Zeit. Schließlich ist es im Internet egal, wann ein virtueller Beitrag angeklickt wird. Je nach Resonanz sollen die Beiträge der Künstler bis zu acht Wochen online gestellt werden – aber wer schaut sie dann noch an? Und am Samstag selbst gibt es eh nur eine Kunstaktion auf dem Hauptplatz. Doch gerade die wird ja im Livestream übertragen, der auch live und nicht Wochen später verfolgt werden sollte.

