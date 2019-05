17:54 Uhr

Wo der Landsberger Spargel wächst

Spargel made in Landsberg: Im Osten der Stadt wird das Stangengemüse angebaut. Josef Lohner beim Stechen. Der Unternehmer will in einigen Jahren an seinem Stand ausschließlich vor Ort produzierten Spargel anbieten.

Plus Erstmals baut Josef Lohner im Osten von Landsberg auf einem Feld Spargel an. Die weißen Stangen werden direkt vor Ort verkauft. Der Unternehmer hat ein ehrgeiziges Ziel und reagiert auf Internetkritik.

Von Frauke Vangierdegom

Sie sind weiß, zwischen 20 und 24 Zentimeter lang und sie erblicken das Licht der Welt im Osten von Landsberg. Dabei ist ihr Leben in alle Regel von kurzer Dauer, denn vor allem frisch schmecken sie am besten. Die Rede ist von Spargel, genauer gesagt vom „Landsberger Spargel“, der in diesem Jahr erstmals auf einem Feld am östlichen Stadtrand angebaut wird.

„Das ist ein Pilotprojekt“, sagt Josef Lohner aus Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg), dessen Familie seit 1985 Erfahrung im Spargelanbau und -stechen hat. „Wir wollen versuchen, den Spargel da anzubauen, wo er dann auch verkauft wird. Damit können wir hoffentlich in Zukunft weitere Transportwege vermeiden und die Umwelt schonen.“ Ob das wirklich klappt, muss sich noch zeigen. Vorerst sind es nur ein paar Reihen, aus denen die ersten Spargelspitzen in der Sonne blitzen. Fünf Reihen von je 200 Meter Länge haben die Spargelbauer fürs Erste angelegt – drei mit weißem und zwei mit grünem Spargel. „Pro Meter sind fünf Pflanzen in den Löss-Boden gesetzt worden“, erzählt Lohner. Der Damm ist 45 Zentimeter hoch Darüber erhebt sich ein etwa 45 Zentimeter hoher Damm, durch den sich der Spargel seinen Weg ans Licht sucht. „Wir haben wenige Böden, die so gut sind wie die hier“, sagt Josef Lohner und sticht eine Spargelstange aus. „Kerzengerade ist die gewachsen“, freut er sich. Die Idee zum regionalen Spargelanbau habe er schon eine ganze Weile im Kopf. „Wir mussten aber eine geeignete Fläche finden, auf der nicht nur die Bodenbeschaffenheit passt, sondern die auch gut anzufahren ist“, sagt er. Denn nur dann könne das weiße Edelgemüse auch gut verkauft werden. 16 bis 18 Stangen können pro Pflanze in einer Saison, die immer am 24. Juni eines Jahres endet, geerntet werden. Etwa 5000 Pflanzen wurden auf dem Grundstück im Landsberger Osten gesetzt. Bis allerdings tatsächlich das volle Potenzial des Spargelfeldes ausgenutzt werden könne, dauere es noch eine ganze Zeit lang. „Nach zwei bis drei Jahren ist eine Pflanze soweit ausgereift, dass sie ihren vollen Ertrag liefern kann“, sagt Josef Lohner und erklärt auch gleich warum. „Die neuen Pflanzen werden ungefähr 20 Zentimeter tief in den Boden gesetzt. Im Laufe der Zeit arbeiten sich die Knospenansätze weiter nach oben und die Stangen kommen schneller und leichter durch den Damm.“ Eine Pflanze liefert bis zu zehn Jahre lang Ertrag Vergangene Woche wurde der erste Landsberger Spargel gestochen, etwas später als sein Verwandter aus Inchenhofen. „In Landsberg ist die Vegetation ohnehin etwas später dran als bei uns“, weiß der Spargelbauer. Und dann habe man für das Pilotprojekt auch „nur“ eine einfache Folienabdeckung verwendet. Im nächsten Jahr soll ein Tunnel helfen, den Spargel früher stechen zu können. Bis zu zehn Jahre lang liefern Spargelpflanzen Nachschub. Vorausgesetzt, das Spargelgrün hat nach dem Abtragen des Spargeldammes genügend Zeit zu verwelken und seine Nährstoffe an die Wurzeln im Boden abzugeben. „Denn jetzt wächst ja alles über die Speicherwurzeln“, erklärt Lohner.

