Wo die Kultur Station macht

Der neue „projekt...raum“ für Kultur und Kreativität im Klostereck in Landsberg ist eröffnet. Das Experiment mit Ausstellungen, Kursen und Begegnungen ist auf elf Monate angelegt.

Von Silke Feltes

Fast wie im Fernsehen: Der Oberbürgermeister zerschneidet das dekorative rote Band, die umstehenden rund 50 Gäste applaudieren und endlich lüftet sich das Geheimnis um den seit Wochen verhüllten Raum im Klostereck. „Zwischennutzung“ ist das Stichwort, das durch die Presse ging. Elf Monate für die Kultur- und Kreativwirtschaft, bevor das alte Deckenfresko, das Dominikus Zimmermann zugesprochen wird, renoviert werden soll. Catherine Koletzko, Architektin und Galeristin aus dem „projekt...raum“ im Hinteranger, hat sich gemeinsam mit dem Stadtplaner Jürgen Hoffmann bereit erklärt, den Raum für die Übergangszeit zu „bespielen“.

Häppchen, Sekt und düstere Bilder

Drinnen Häppchen, Sekt, eine mobile Holzbühne und ein Arrangement düsterer Bilder an den Wänden. Dem Künstler Gerhard Stachora gebührt die Ehre, als Erster ausstellen zu dürfen. Doch zuvor: Lyrik von ebenjenem Künstler, selbst vorgetragen. Schwierige Texte, düster, morbide, wirr. Erschwert wird die Konzentration durch immer wieder nachkommende Gäste, Motorradlärm von draußen. Man fühlt sich streckenweise an eine Loriotszene erinnert, wo der lesende Künstler durch einen Schluckauf behindert wird.

Dennoch: Ein gelungener Auftakt, die Atmosphäre passt, vor allem durch das melodisch-melancholische Spiel von Marius Müller aus Augsburg auf der Hang, einem exklusiven Schweizer Klangskulptur-Instrument.

Ein Experiment, das einfach anders sein will

Kulturbürgermeister Axel Flörke spricht über Stachoras Werke, die zunächst schwer zugänglich wirken. Die eine Wand: schwarze Hinterglasmalerei mit kaum erkennbaren Schwarzvariationen. „Verzicht auf Effekte“, „keine Gefälligkeitskunst“, „Auseinandersetzung mit sich selbst“ und „Geheimnis erspüren“ sind Stichworte, die fallen. Später wird Catherine Koletzko die Ausstellung als „spröde“ und daher genial bezeichnen. Jedes Schwarz sei unterschiedlich, das Schemenhafte dahinter erst auf den zweiten Blick erkennbar und jedes Mal erkenne man sich selbst anders. Eine Ansage also gegen „schöne“ Kunst, gegen „all die schönen Dinge, die wir hier in Landsberg sonst zu sehen bekommen.“ Das Experiment Klostereck will also, so könnte man es interpretieren, anecken, anregen und inspirieren. Einfach anders sein.

Wie wird es weitergehen? Vieles wird sich noch entwickeln, vieles wird im Austausch mit den Landsberger Kulturschaffenden erst entstehen, sagt Koletzko. Ein rudimentäres Ausstellungsprogramm für das Jahr steht, man sei dennoch offen für Neues. Es wird eine Plattform für junge Kunst geben. Vielleicht auch mal was Ungewöhnliches: Ein Schuhputzkurs mit Luisa Grundmann, der jungen Schuhmacherin aus dem Hinteranger, ist im Gespräch. „Dieses Jahr ist die Chance, der Stadt, dem Stadtrat, dem Bürgermeister zu zeigen, dass es sinnvoll und wertvoll ist, einen bunten Kultur- und Kunstraum zu schaffen, das Potenzial der Menschen hier sichtbar zu machen und hoffentlich auch finanziell zu unterstützen“, so Koletzko.

Während Catherine Koletzko eher für den künstlerischen und kuratorischen Teil verantwortlich ist, befasst sich Jürgen Hoffmann mit der Finanzierung. Eine haftungsbeschränkte, gemeinnützige Unternehmergesellschaft, eine gUG, befindet sich in der Gründung. Man wird hauptsächlich auf Spenden und Sponsoren angewiesen sein, so Hoffmann. Die Startfinanzierung übernahm die Sparkasse mit einem Scheck über 3500 Euro.

Geöffnet ist vorerst nur, wenn jemand da ist

„Sehen und gesehen werden, neue Kontakte knüpfen und bestehende intensivieren, Austausch, Präsenz und Kooperation, zwischendurch schnell um die Ecke Kaffee trinken, einen Blick auf den Lech werfen, Altstadtluft schnuppern“, die Betreiber haben, gemeinsam mit Claudia Flörke und dem Kulturbüro, viel vor.

Der Rest des Abends wird begleitet von Susanne Kirchland, die mit Sebastian Osthold am E-Piano und Frank Thumbach am Bass sanften Jazz und brasilianische Bossa nova interpretiert. Da wagt Catherine Koletzko mit Gregor Netzer vom Kunstsalon sogar ein wildes Tänzchen. Ein gutes Zeichen, dass die Landsberger Kreativen miteinander harmonieren?

Einen Tag später geben die Vorhänge am großen Fenster den Blick in das Innere frei. Schreibtische aus altem Holz, moderne Stühle, Kunstbücher, da hat jemand ein Händchen für Innendesign. Leider heißt es vorerst: Geöffnet ist nur, wenn jemand da ist, oder auf Anfrage.

