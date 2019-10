Wo es beim Wärmetransport ins Lechtalbad noch hakt

Plus Eigentlich eine einfache Idee: Überschüssige Wärme aus einer Biogasanlage heizt in Kaufering Hallenbad und Sauna. Doch so einfach ist es offenbar nicht. Jetzt gibt es Kritik.

Wie gut läuft der Wärmetransport per Lkw zum Kauferinger Lechtalbad? Diese Frage ist jetzt im Umweltausschuss des Kreistags zur Sprache gekommen. Was deutlich wurde: Es hat seine Tücken, eine bestehende Wärmeversorgung mit zwei Energiequellen um eine dritte zu ergänzen. Jetzt gibt es Kritik von einem Projektpartner.

So gab es dann auch zwei Sichtweisen. Der Leiter des Hochbaus im Landratsamt, Christian Kusch, betonte, dass es jetzt schon viel besser laufe als zum Start im Frühjahr. Kritiker wie ÖDP-Kreisrat Wolfgang Buttner oder Henryk Bednarek von der Lena Service GmbH (ein Tochterunternehmen der Landsberger Energieagentur Lena) sind mit dem bisherigen Verlauf nicht zufrieden.

Jeden Tag ist der Lkw unterwegs

Jeden Tag fährt ein Lkw mit einem Wärmecontainer von einer Biogasanlage in Weil zum Lechtalbad in Kaufering. Er bringt überschüssige Wärme aus der Biogasanlage für Bad und Sauna, um dort den Verbrauch von Gas und den Ausstoß vom Kohlendioxid zu reduzieren.

Das Grundproblem dabei ist bislang, dass die Wärme nicht effektiv genug umgesetzt wird. So ist das Ziel, pro Transport zwei Megawattstunden Wärme in Kaufering bereitzustellen, noch nicht erreicht. Momentan sind es laut Kusch 1,2 Megawattstunden, anfangs seien es nur 400 Kilowattstunden gewesen. Je höher der Umsatz ist, desto billiger ist die Wärmeenergie und desto mehr Gas und Kohlendioxid kann eingespart werden. Dass es noch nicht so rund läuft, habe vor allem steuerungstechnische Gründe. Für Spitzenbedarfe wird im Lechtalbad ein 20 Jahre alter Gaskessel angeworfen. Der sei jedoch nach den heutigen Bedürfnissen völlig überdimensioniert, seine Leistung lasse sich aber nicht runterregeln, wenn die mobile Wärme gebracht wird.

Wenn der Gaskessel loslegt, gibt es ein Problem

Die Folge: Wenn der Gaskessel läuft, kommt die Wärme aus der Biogasanlage nicht mehr durch. Ein Teil der Wärme bleibt im Container und wird wieder nach Weil zurückgefahren. Gelöst werden könne das Problem durch einen neuen und kleineren Kessel, machte Kusch deutlich. Ein solcher solle im nächsten Jahr gekauft werden. Ähnlich ist das Problem mit der zweiten Energiequelle – den beiden Blockheizkraftwerken (BHKW). Auch diese seien bislang nicht entsprechend mit der Zufuhr mobiler Wärme abgestimmt, erklärte Kusch. Verkompliziert werde das Ganze noch dadurch, dass die BHKWs Strom für den Eigenverbrauch des Lechtalbads erzeugen sollen. Auch das müsse mit dem Einsatz der Wärme aus Weil abgestimmt werden, damit einerseits die mobile Wärme nicht gebremst und andererseits möglichst vermieden werde, Strom vergleichsweise teuer einkaufen zu müssen.

Das Kauferinger Lechtalbad (hier die neue Sauna) wird teilweise mit Wärme aus einer Biogasanlage in Weil versorgt. Bild: Julian Leitenstorfer

Henryk Bednarek von der Lena Service GmbH hat das Wärmetransportsystem für das Lechtalbad entwickelt. Die jetzt genannten Probleme seien von Lena bereits „von vornherein beschrieben worden“, sagte er dem LT. Nur habe man vonseiten des Landratsamts der Lena Service GmbH nicht die entsprechende Kompetenz zugetraut. Den Vertrag für die Gebäudeleittechnik habe ein anderes Unternehmen bekommen. „Für uns ist jetzt kein Zugriff mehr möglich“, kritisierte Bednarek.

Teurer als Fernwärme

Ein weiteres Problem ist laut Hochbauchef Christian Kusch bereits angegangen worden: Die Lüftung des Hallenbads, die auch die Luft erwärmt, sei ausgetauscht worden. Die neue Anlage werde mit niedrigeren Vorlauftemperaturen gefahren, damit werde die mobile Wärme besser ausgenutzt. Die momentanen Effizienzprobleme führten dazu, dass die Wärmekosten im Lechtalbad laut Vollkostenrechnung (und ohne Berücksichtigung der staatlichen Förderung) derzeit mit etwa zehn Cent pro Kilowattstunde teurer als Fernwärme (acht bis neun Cent) seien. Werde künftig der Ausstoß von CO2 bepreist, sehe die Rechnung besser aus.

Kusch bat die Kreisräte um Geduld: „Das ist nicht so, wie wenn man ein Equipment kauft und in 14 Tagen läuft es. Das ist nicht umsonst ein Forschungsprojekt.“ Dass ein weiteres Wärmetransportprojekt der Lena Service GmbH in der Schweiz besser funktioniere, liege daran, dass es sich dort um eine neue Einrichtung handle und nicht bestehende Systeme mit einem Wärmetransport zusammengeführt werden müssen. Von Beginn an besser laufen könnte daher ein Wärmetransport in das neu zu bauende Freibad in Greifenberg.

Der Landrat bittet um Vertrauen

Unterschiedliche Auffassungen wurden im Umweltausschuss auch bei der Frage deutlich, ob die Landkreis-Wohnanlage im Dießener Färbergaßl per Wärmetransport beheizt werden könne. Dort könne der Lkw nicht zufahren, erklärte Kusch. Wolfgang Buttner widersprach: „Da ist eine Feuerwehrzufahrt vorhanden.“ Es müssten nur einige Kfz-Stellplätze aufgegeben werden. „Ich habe nicht das Gefühl, dass wir miteinander an einem Strang ziehen“, fasste am Ende Renate Standfest (GAL) zusammen. Landrat Thomas Eichinger (CSU) bat um Vertrauen, „dass ein Lernverfahren in der Landkreisverwaltung stattfinden kann“.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar: Mobile Wärme: Nicht nur eine technische Frage