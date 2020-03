05.03.2020

Wo es im Stadtbus hakt

Senioren und Busfahrer tauschen sich aus. Manchmal verursachen auch die Fahrgäste ein Problem

Der Landsberger Stadtbus beziehungsweise seine Fahrer standen schon vor zwei Jahren in der Kritik. Nachdem sich drei Frauen Ende Januar bei einer Busfahrt verletzt hatten, kochte die Diskussion wieder hoch. Jetzt haben sich Senioren und Mitarbeiter der Firma Waibel Bus auf Anregung des Seniorenbeirats getroffen.

Mit einer ganzen Litanei von Vorwürfen konfrontierte einer der rund 20 Anwesenden den Betriebsleiter der Firma Waibel Bus, Horst Argesheimer. Der Tenor der Kritik ist bekannt: Es werde zu schnell gefahren beziehungsweise angefahren, sodass Fahrgäste stürzten, die Türen würden geschlossen, noch bevor Senioren ganz ausgestiegen seien, an Ampeln werde zu schnell herangefahren und das Gros der Busfahrer sei unfreundlich.

Ganz so wollten dies aber nicht alle Senioren stehen lassen. Eine Frau bedankte sich dafür, wie oft vorsichtig gefahren werde. Argesheimer und die Seniorenbeauftragte der Stadt, Barbara Juchem, thematisierten, dass die Busse, die die Stadt bestellt hat, zwar barrierefrei, aber in manchen Bereichen nicht so optimal für Passagiere mit Rollatoren sind. Die Rollatoren lassen sich beispielsweise nicht festmachen. „Man bekommt die Busse, die man bestellt hat, man muss es vorher ausmachen“, wies Argesheimer darauf hin, dass dies nicht in der Verantwortlichkeit der Busfirma liegt.

Angesprochen wurde auch der Zeitdruck, unter dem die Fahrer stehen. Der Fahrplan für die Linien 1 und 2 sei sehr knapp, so Argesheimer. Der Busfahrer Christian Eisele berichtete aber auch davon, dass Senioren manchmal kein Verständnis für diese Taktung haben. Er schilderte einen Fall einer älteren Frau, die auf der falschen Straßenseite stand, sodass er warten musste. Als die Nachzüglerin endlich im Bus war und er sie aufforderte, nach hinten zu gehen, damit er losfahren könne, sagte sie, „Sie werden schon Zeit haben.“ Sie sei nach hinten gegangen und stehen geblieben, sodass er sie aufgefordert habe, sich hinzusetzen oder auszusteigen.

Argesheimer versprach zu versuchen, die Probleme in den Griff zu bekommen. Mit dem dichten Fahrplan und dem offensichtlich gerade für Rollatorfahrer weniger optimalen Bustyp müsse man aber noch länger zurechtkommen: Eine Änderung „schnell von heute auf morgen wird es nicht geben“, meinte Stadtrat Felix Bredschneijder (SPD).

Michaela Geiger vom Seniorenbeirat regte an, über ein System nachzudenken, bei dem jeweils beim Ein- und Aussteigen nur eine Karte über ein Lesegerät gezogen werde und so der Fahrpreis verbucht werde. So ließe sich Zeit sparen.

Es gab aber auch Positives zu berichten: Das Busnetz soll in den Frauenwald hinein ausgedehnt werden, sagte Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Eine Ausweitung des Fahrplans wünschte sich eine Frau auch beim Fachmarktzentrum. „Am Samstag fährt da mittags der letzte Bus.“ (smi)